關係回溫！美國、柬埔寨暌違8年重啟聯合軍演

在川普（右）主持見證下，柬埔寨總理洪馬內（中）與泰國總理阿努廷（左）簽署和平協議，而美國與柬埔寨的關係也悄悄回溫。（歐新社）

《彭博》1日報導，美國和柬埔寨將重啟2017年停止的「吳哥哨兵」（Angkor Sentinel）聯合軍事演習，這是兩國關係升溫的最新跡象。此前，雙方達成一系列協議，其中包括在川普斡旋並見證下，柬埔寨與泰國簽署的和平協議。

據報導，美國戰爭（國防）部長赫格塞斯10月31日在馬來西亞舉行的東協國防部長會議期間與柬埔寨防長會晤後，宣布恢復「吳哥哨兵」聯合軍演。該演習於2017年暫停，當時華府批評金邊人權問題惡化和民主倒退。

這項宣告為美柬關係具有里程碑意義的一週劃上句點，其中包括川普與東南亞多國簽署的貿易協議，以及在他主持下、柬埔寨與泰國簽署的和平協議，以緩和今年稍早造成數十人死亡的柬泰邊界爭端。

據了解，美柬防長也討論赫格塞斯未來隨美國海軍艦艇訪問柬埔寨雲壤海軍基地的事宜。華府方面長期以來一直擔心，根據6年前簽署的一項秘密協議，中國將獲得該海軍基地的獨家軍事使用權，並聲稱該基地最終將成為北京在印太地區的第一個據點。

另外，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，他與美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在通話中承諾加強合作。柬埔寨與緬甸和寮國一樣，是跨國犯罪網絡的溫床，這些網路從世界各地的受害者手中騙取數十億美元。

柬埔寨官員表示，該國已加強反洗錢法規，並準備嚴厲打擊詐騙中心，力求成為國際金融業中值得信賴的一員。洪馬內31日在「臉書」上發文寫道：「下一步，我們已同意繼續加強柬埔寨安全局與美國聯邦調查局之間的合作，以維護我們人民和國家的安全。」

