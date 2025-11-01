為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    加拿大總理卡尼：與習近平會談標誌加中關係「轉捩點」

    2025/11/01 15:18 編譯孫宇青／綜合報導
    卡尼和習近平在APEC峰會場邊舉行兩國領袖自2017年以來的首次正式會談。（美聯社）

    《法新社》報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）1日表示，與中國國家主席習近平的會談是兩國關係的「轉捩點」，並表示他對習近平提出諸如外國干預加拿大事務等棘手問題。

    據報導，加拿大與中國的關係一直是西方國家中最糟糕的關係之一，但兩國都首當其沖地受到美國總統川普關稅攻勢的影響，即便習近平10月30日已和川普達成協議，緩和緊張局勢。

    10月31日，卡尼和習近平在南韓慶州的亞太經濟合作會議組織（APEC）峰會場邊，舉行兩國領袖自2017年以來的首次正式會談。卡尼對記者表示：「我們現在找到解決當前問題的道路。」他補充說：「我們的討論總體上是建設性的。」

    卡尼還表示，他已接受習近平的邀請，將於「新年」訪問中國，「我指示我們的部長和官員共同努力，尋找應對當前挑戰的方案，並確定合作和成長領域」。

    川普10月25日宣布，將對加拿大商品加徵10％的關稅，並終止所有貿易談判。此前，川普稱一則以已故前總統雷根為主角的反關稅廣告「虛假」。對此，卡尼1日表示，他已就廣告向川普道歉，「我的確向（川普）總統道歉了，（川普）總統對此感到不滿」。

