白宮以「國安考量」為由 限制媒體進入核心辦公區

白宮以保護國安為由，限制媒體自由進入新聞秘書李威特等通訊部門工作人員辦公所在的區域。（歐新社）

《華盛頓郵報》10月31日報導，美國白宮宣布基於國家安全考量，限制媒體自由進入新聞秘書及其他通訊部門工作人員辦公室所在地的140號房間，但旋即引發白宮記者的強烈反對，認為有損媒體的報導能力。

據報導，白宮31日表示，記者不得再進入西翼被稱為「上層媒體區」的區域，此一決定是基於國安考量。官員表示，由於美國國家安全會議（NSC）「近期進行結構調整」，白宮通訊部門工作人員現在將「經常在白宮的這塊區域接觸敏感資料」。

國家安全會議在31日晚間在備忘錄中寫道：「為了保護這類資料，並保持國家安全會議工作人員和白宮通訊部門工作人員之間的協調，未經事先批准，媒體成員不得再進入140號房間。」

白宮新聞發布室上層，或稱為140室，是白宮新聞秘書李威特和其他新聞助理的辦公室所在地。長期以來，記者都可以在這裡蒐集新聞並與白宮工作人員交流。1993年，時任總統柯林頓曾試圖限制媒體進入同一地點，但在媒體強烈反對下撤回相關措施。

白宮表示，記者仍可自由進入新聞發布室外的「下層媒體區」。

代表白宮記者團的白宮記者協會（WHCA）表示，反對這項決定。協會主席姜維在聲明中寫道，這些限制禁止記者進入「長期以來一直對新聞蒐集開放」的區域，阻礙媒體團質詢官員、確保透明度和監督政府的能力，損害美國公眾利益。

