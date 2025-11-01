應對美軍壓境！ 傳馬杜羅親筆信向中俄領袖求援

傳馬杜羅（右）致函普廷（左），請求提供飛彈、防禦雷達和升級版飛機等。（路透）

隨著美軍在加勒比海地區擴大集結，並揚言打擊委內瑞拉境內毒梟，《華盛頓郵報》1日獨家引用美國政府內部文件披露，委內瑞拉總統馬杜羅正與俄羅斯、中國和伊朗接觸，請求三國支援增強其軍事能力。

據報導，馬杜羅親筆撰寫一封致俄國總統普廷的信函，預計本月由一名高級助理帶去莫斯科遞交，內容請求莫斯科提供飛彈、防禦雷達和升級版飛機等。

馬杜羅也致函中國國家主席習近平，尋求兩國「擴大軍事合作」，以應對「美委衝突升級」。在信中，馬杜羅要求中國政府加快中國企業生產雷達偵測系統，據推測是為了提升委內瑞拉的雷達偵測能力。

不僅如此，委國交通部長維拉斯克茲（Ramon Celestino Velasquez ）近期也協調運來一批來自伊朗的軍事裝備和無人機，同時計畫訪問德黑蘭。文件指出，他告訴一位伊朗官員，委內瑞拉需要「被動偵測設備」、「GPS干擾器」以及「幾乎肯定需要航程達1000公里的無人機」。

馬杜羅在信中強調美國在加勒比地區侵略行為的嚴重性，並將美國對委內瑞拉的軍事行動視為對中國的行動，理由是委中兩國擁有共同的意識形態。

俄國仍然是馬杜羅的主要命脈。根據航班追蹤應用程式「Flightradar24」，一架俄國伊爾-76（Il-76 ）運輸機繞道非洲，避開西方國家空域，在上月26日抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯。

克里姆林宮拒絕就此信函置評，但俄羅斯外交部10月31日晚間表示，莫斯科支持委內瑞拉「捍衛國家主權」，並「隨時準備根據新出現的威脅，對合作夥伴的要求作出適當回應」。莫斯科也剛剛批准與委內瑞拉的一項新戰略條約。這些幕後運作表明，如果處境艱難的馬杜羅倒台，莫斯科將損失慘重。

