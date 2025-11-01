聯合國氣候談判 美罕見不派高階代表參加

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）本月將在巴西亞馬遜下游地區港口城市貝倫登場。（路透）

巴西即將在11月主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），但美國政府已確認，不會派出任何高階代表與會，凸顯川普政府對應對氣候危機的敵視態度。

英國《衛報》10月31日報導，過去30年來，美國一直向聯合國氣候高峰會派遣規模不一的代表團，即使在布希執政時期及川普的第一任期內亦是如此，儘管在這兩任總統內，美國對解決全球暖化危機的意願並不強烈。

然而，本月在巴西亞馬遜下游地區港口城市貝倫（Belem）舉行的氣候談判，美國官方代表的缺席程度前所未有。川普曾稱氣候危機是「騙局」和「陰謀」，並表示美國將退出「巴黎氣候協定」。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中表示：「如果不是川普總統當選，實施他務實的能源議程，該議程旨在利用我們腳下的『液態黃金』來增強電網穩定性，並降低美國家庭和企業的成本，『綠色新騙局』早就毀了美國。」

這裡所說的「騙局」指的是前總統拜登的氣候政策。

羅傑斯補充說：「川普總統不會為了追求那些正在扼殺其他國家的模糊氣候目標，而危及我國的經濟和國家安全。」

今年稍早，美國國務院關閉通常負責處理氣候問題的辦公室，拜登時期設立的氣候特使一職也被取消。

白宮放棄與其他國家進行多邊談判，轉而採取川普直接與各國達成協議的方式。近幾個月來，川普已與歐盟達成協議，歐盟採購價值7500億美元的美國石油和天然氣，並與日本和南韓等國達成協議，共同開發稀土材料、核能和化石燃料計畫。

川普也敦促其他國家放棄再生能源，並在9月的聯合國大會上表示，「如果你們不擺脫這個綠色騙局，你們的國家將會失敗。如果你們想要再次偉大，就需要強大的邊界和傳統的能源來源」。

美國缺席貝倫峰會，使這場本已充滿波折的峰會雪上加霜。各國本應在會上提交最新的減少碳排放計畫，以削減導致全球暖化的溫室氣體排放，但絕大多數國家尚未提交。

歐巴馬總統時期美國首席氣候談判代表史登（Todd Stern）說道：「總統已明確表示他想退出『巴黎氣候協定』，所以他們不派人參加並不讓我感到意外，因為他們根本置身事外。我認為他們不會提供任何有用的訊息，現在的政府在各方面都更加咄咄逼人。但我認為絕大多數國家不會理會這些，他們知道氣候變遷是真實存在的，你只要看看窗外就知道情況正在惡化。」

