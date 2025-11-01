為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    0元辦婚禮！法國新郎「西裝貼滿廣告」 拉贊助還小賺一筆

    2025/11/01 15:36 即時新聞／綜合報導
    婚禮於10月25日舉行，新郎將自己的婚禮西裝變成「行動廣告牆」。（圖擷自「@dagorenouf」X、本報合成）

    婚禮於10月25日舉行，新郎將自己的婚禮西裝變成「行動廣告牆」。（圖擷自「@dagorenouf」X、本報合成）

    一場創意婚禮近日在網路上爆紅！新郎雷諾夫（Dagobert Renouf）是名法國商人，為減輕結婚開銷竟靈機一動，將自己的婚禮西裝變成「行動廣告牆」，靠著兜售廣告空間籌到婚禮經費，成為全場最吸睛的「廣告新郎」。

    綜合外媒報導，雷諾夫早在今年便開始籌畫，透過社群平台發文徵求「贊助商」，邀請企業購買他婚禮西裝上的「廣告位置」，就像是賽車或運動員球衣上的贊助區塊一樣。最終，他成功吸引26家新創公司響應，讓整件禮服布滿品牌商標，看起來活像一件「新創界的NASCAR制服」。

    這場婚禮於10月25日舉行，雖然眾人目光通常聚焦在新娘身上，但這回新郎的「滿版Logo西裝」顯然搶盡風采。雷諾夫隨後在X平台發文提到，「非常感謝26家新創公司幫我們分擔婚禮費用，真的是美好的一天！」

    據了解，面對婚禮花費不斷上漲，這個離奇又創意的方式意外成為減壓妙招。雷諾夫表示雖然這套特製西裝成本不低，但仍有小賺一筆，「賣出1萬美元（約新台幣30萬元），扣掉稅金2500美元（約新台幣7萬元）及製作成本5500美元（約新台幣16萬元），最後還賺約2000美元（約新台幣6萬元）。」

    這項創意引發網友討論，有人大讚創意十足、值得效法，也有人覺得浪漫感全失、太像搞笑節目，也有網友笑說「下次也許可以找贊助商包婚禮蛋糕或禮車！」

    雷諾夫成為全場最吸睛的「廣告新郎」。（圖擷自「@dagorenouf」X）

    雷諾夫成為全場最吸睛的「廣告新郎」。（圖擷自「@dagorenouf」X）

