0元辦婚禮！法國新郎「西裝貼滿廣告」 拉贊助還小賺一筆

婚禮於10月25日舉行，新郎將自己的婚禮西裝變成「行動廣告牆」。（圖擷自「@dagorenouf」X、本報合成）

一場創意婚禮近日在網路上爆紅！新郎雷諾夫（Dagobert Renouf）是名法國商人，為減輕結婚開銷竟靈機一動，將自己的婚禮西裝變成「行動廣告牆」，靠著兜售廣告空間籌到婚禮經費，成為全場最吸睛的「廣告新郎」。

綜合外媒報導，雷諾夫早在今年便開始籌畫，透過社群平台發文徵求「贊助商」，邀請企業購買他婚禮西裝上的「廣告位置」，就像是賽車或運動員球衣上的贊助區塊一樣。最終，他成功吸引26家新創公司響應，讓整件禮服布滿品牌商標，看起來活像一件「新創界的NASCAR制服」。

這場婚禮於10月25日舉行，雖然眾人目光通常聚焦在新娘身上，但這回新郎的「滿版Logo西裝」顯然搶盡風采。雷諾夫隨後在X平台發文提到，「非常感謝26家新創公司幫我們分擔婚禮費用，真的是美好的一天！」

據了解，面對婚禮花費不斷上漲，這個離奇又創意的方式意外成為減壓妙招。雷諾夫表示雖然這套特製西裝成本不低，但仍有小賺一筆，「賣出1萬美元（約新台幣30萬元），扣掉稅金2500美元（約新台幣7萬元）及製作成本5500美元（約新台幣16萬元），最後還賺約2000美元（約新台幣6萬元）。」

這項創意引發網友討論，有人大讚創意十足、值得效法，也有人覺得浪漫感全失、太像搞笑節目，也有網友笑說「下次也許可以找贊助商包婚禮蛋糕或禮車！」

Big thanks to the 26 startups who helped us pay for our wedding, it was a beautiful day ???? （full cinematic video coming soon） pic.twitter.com/2LDcrjjws5 — Dagobert - Corporate sellout ???? （@dagorenouf） October 26, 2025

雷諾夫成為全場最吸睛的「廣告新郎」。（圖擷自「@dagorenouf」X）

