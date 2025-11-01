英國縱火案暴增！原因竟是TikTok 英國議員：非常令人不安

2024至25年度，英國各地共處理了超過1萬2000起故意縱火事件，其中不少案件被指與社交媒體TikTok上的挑戰活動有關。示意圖。（路透）

英國今年縱火案件數量急劇上升。根據蘇格蘭消防與救援服務（SFRS）的統計，2024至25年度，英國各地共處理了超過1萬2000起故意縱火事件，其中不少案件被指與社交媒體TikTok上的挑戰活動有關。

《每日郵報》報導，蘇格蘭各地的縱火事件數字急劇攀升，特別是法夫（Fife）、安格斯（Angus）等地，縱火案件數量上漲幅度驚人。當地消防部門表示，這些事件的背後，往往有社交媒體平台上年輕人為了博取關注而模仿挑戰的嫌疑。

請繼續往下閱讀...

蘇格蘭議會議員道威（Sharon Dowey）指出，這股「火災挑戰」風潮完全無視公共安全，並且對社會造成了極大的威脅。她強烈譴責這一行為，並表示：「我們的消防員每天都冒著生命危險保護我們，但隨著蘇格蘭政府削減消防資源，現在還要面對這種無知的挑戰，實在是無法容忍。」

此外，工黨國會議員貝克（Richard Baker）則表示，這股「火災挑戰」不僅令人擔憂，還暴露出社會中的一個更大問題。他指出，年輕人為了在TikTok等平台上贏得關注，往往不擇手段，這種行為已經對社區安全構成嚴重威脅。

蘇格蘭消防與救援服務表示，去年全國共接獲2萬2925起火災報案，其中超過55%的火災被確認為故意縱火。特別是在法夫的登費米爾，縱火案件從去年的124起飆升至181起，增幅高達46%。這些火災大多與社交媒體上的挑戰有關，許多青少年和年輕人通過模仿網絡上的極限挑戰來引起注意。

一些社區，包括格倫羅塞（Glenrothes）和艾爾郡（Ayrshire），也表達了對類似問題的擔憂，甚至有媒體報導指出，洛赫蓋利的舊影院和當地的手機信號塔在近期也遭到故意縱火摧毀，當地居民至今無法使用手機。

蘇格蘭警方和消防部門表示，當地政府已經開始加強對社交媒體縱火挑戰的警戒，並強烈呼籲市民提高警覺。蘇格蘭消防與救援服務的副總指揮官瓦特（Andy Watt）強調，故意縱火不僅是極其危險的行為，還會對社區安全和公眾造成極大傷害。

瓦特指出，當局將繼續與合作夥伴共同努力，防止這類事件的發生，並呼籲所有市民一起參與到打擊縱火行為的行動中。他強調，教育年輕人並對故意縱火採取零容忍政策，才是根治問題的關鍵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法