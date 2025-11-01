馬斯克憔悴現身 醫師憂「急速衰老」恐增心臟病風險

54歲的馬斯克（Elon Musk）近日現身知名播客節目，其憔悴、蒼老的樣貌（圖）引發外界對其健康的擔憂。（圖取自Joe Rogan Experience）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日現身美國最具影響力的播客（Podcast）《羅根體驗》（The Joe Rogan Experience），憔悴神情引發健康疑慮。英國《每日郵報》引述紐約醫師費雪（Stuart Fischer）警告，現年54歲的馬斯克顯現出「急速衰老」的跡象，恐因長期承受巨大壓力而增加心臟病與中風風險。

費雪博士向《每日郵報》表示：「曝光、壓力與爭議，似乎已在生理與情感上，讓他衰老了。」他補充說，急速衰老不僅僅顯現在臉上，「它會讓你面臨心臟病發作與中風的風險。」

醫師：長期壓力恐增心臟病風險 加速身體耗損

費雪博士解釋，長期處於壓力之下，身體會充斥著可體松（cortisol）與腎上腺素，這會加速心臟的耗損，並使血栓更容易形成。他補充說：「慢性壓力也會減少營養吸收，導致細胞的『生鏽』。」

報導指出，高濃度的壓力荷爾蒙會分解膠原蛋白，導致皮膚變得暗沉、鬆弛，並加速皺紋的形成。同時，壓力也會對大腦造成傷害，升高的可體松與疲勞，會實際地讓大腦中對記憶至關重要的海馬迴萎縮，損害神經連結。

費雪博士認為，馬斯克承受的壓力，源於他近年來捲入國際政治的核心。他表示：「過去喜愛他的人，現在對他深感不安，這非常耗神，而他還得同時經營他的公司。」

報導回顧，馬斯克曾是備受讚譽的潔淨能源夢想家，但在2022年收購推特（後改名為X）後，其政治傾向發生巨大轉變。到了2025年初，他已成為共和黨政府的內部人士，被冠以「第一摯友」（First Buddy）的綽號，並被任命領導備受爭議的「政府效率部」（DOGE）。

