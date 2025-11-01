為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗和習近平握手！兩人「微妙」表情掀X熱議

    2025/11/01 13:28 即時新聞／綜合報導
    高市早苗與習近平握手合照，兩人微妙表情引起熱議。（路透）

    高市早苗與習近平握手合照，兩人微妙表情引起熱議。（路透）

    日本首相高市早苗昨日（10月31日）下午，與中國國家主席習近平進行上任後的首次會談，在會談開始前，高市早苗與習近平握手合照，兩人「微妙」表情引起討論。有網友指出，高市早苗的表情明顯與見到美國總統川普時相差極大；也有網友表示，習近平看起來也沒有開心到哪裡去。

    有網友昨晚在X上轉貼高市早苗與習近平握手的影片，可見高市早苗雖然略帶微笑，但看起來相當生硬，像是硬擠出來的，而她的肢體動作也十分冷硬，與見到川普時的反應截然不同；習近平合照時則是略歪著頭，笑容也非常淺。

    影片下方，網友紛紛留言表示：「看得出日本跟中國關係有多差」、「高市看起來很不舒服」、「哇，他們真的互相憎恨啊？」、「超級冷硬的外交」、「跳跳虎不喜歡小熊維尼」、「他們根本沒有『搖晃（Shake），只是牽著手（handholding）』」。

    也有網友表示：「習近平看起來像是便祕了好幾天，他在會議上對每個人都擺出一副便祕的表情」、「天啊，比見到川普時還冷淡」、「習近平看起來很不自在」、「習近平看起來沒有自信」、「習近平的表情就像他養的狗過世了」、「習近平根本看都不想看她一眼」。

