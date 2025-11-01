中國海南驚傳大規模抗爭！大量農民暴動掀車輛 警對空鳴槍

海南瓊中驚爆大規模農民抗爭，國企招牌被砸、員工車子被推翻。（取自李穎X）

海南瓊中驚爆大規模農民抗爭！傳有中國國企因為偷砍農民賴以為生的檳榔樹，引發群體抗爭，當地大量農民直接圍堵分公司的大樓，掀翻車輛、砸毀招牌，場面十分混亂。

華裔旅義作家李穎，今（1）日凌晨PO出網友投稿表示，因為國企天然橡膠產業集團加釵分公司偷砍當地農民的檳榔樹，引發當地民眾強烈不滿，聚集在分公司大樓外抗議，不但向警察、公司人員投擲石頭，甚至掀翻車輛。

根據現場傳出影片，可見當地民眾情緒激動，掀翻車輛時叫好聲不斷，還有人高喊「打倒土匪窩」，更有農民直接爬上平台砸毀招牌。現場也出現大量警方，對空鳴槍試圖驅散民眾。

有知情網友指出，海南的農民並不富裕，靠種檳榔與火龍果這類作物賺錢為生，一年下來就幾萬塊的收入，只能說是勉強維持生計，「你把他們檳榔樹都砍了，你不是斷人家後路嗎？」

在PO出影片約5小時左右，李穎今日凌晨5時許接獲網友反應，目前相關抗爭影片已經開始被陸續刪除，目前官方沒有對此做出任何說明，詳細情形還有待進一步釐清。

