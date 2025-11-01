為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    避免被竊密？南韓下榻希爾頓 川普房內除了「這東西」都已清空

    2025/11/01 12:01 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普出訪南韓時下榻在慶州希爾頓飯店，其離開後房間內所有用品皆已清空，僅剩下2份報紙。圖為川普和南韓總統李在明合影。（美聯社）

    美國總統川普出訪南韓時下榻在慶州希爾頓飯店，其離開後房間內所有用品皆已清空，僅剩下2份報紙。圖為川普和南韓總統李在明合影。（美聯社）

    美國總統川普近日出訪南韓時，下榻在慶尚北道慶州市的希爾頓飯店8樓，其離開後房間內所有用品皆已清空，僅剩下2份南韓境內出版的10月29日英文報紙，可能有被川普看過。

    《YTN》報導，慶州希爾頓8樓設有面積較大的總統皇家套房，但美方事先前來查看時，決定讓川普下榻在8樓的飯店高層辦公室（面積僅為總統套房一半），並要求移除內部所有物品，希爾頓方面旋即配合。

    此外，美方還在8樓另1間房設立臨時的白宮戰情室（White House Situation Room，WHSR），並且架設敏感訊息隔離設施（SCIF），防止川普遭到竊聽。

    隨著川普離開，其原本下榻的辦公室再度清空，包括他所看過的美國報紙，不過有2份韓國英文報紙還留在屋內。至於被當作WHSR的房間，裡面也是空空如也，床鋪和椅子都不見蹤影，只剩下地毯還留在原地，上面留有疑似架設過三腳架的痕跡。

    雖然川普已搭機返美，特勤局也跟著撤離，不過美方仍有高官留宿在慶州希爾頓，因此南韓警方仍保持高度戒備，飯店也下達禁言令，禁止員工洩漏任何資訊。

