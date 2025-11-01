紐約拉瓜地亞機場 2飛機滑行時不慎擦撞

因為天氣與政府停擺，美國聯合航空兩架飛機在跑道上擦撞；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

由於天氣影響與美國政府停擺造成人手短缺，紐約拉瓜地亞機場出現嚴重延誤，週五（31日）兩架飛機在停機坪上相撞，所幸無人傷亡。不過交通部長達菲（Sean Duffy）預測，如果政府持續停擺至11月和之後的假期，將會造成災難，整個空域會出現大規模問題。

《紐約時報》報導，聯合航空發言人表示，一架從奧蘭多飛回來的聯合航空客機在跑道專彎處，要轉到登機口時，與另外一架聯合航空客機機尾發生擦撞，事發當時，這架被撞的飛機正在等待滑行前往休士頓，是靜止狀態。

機上乘客回顧當時情況，飛機滑行到跑道時，感覺到了顛簸，直到機長廣播說是撞到另外一架飛機，才知道「原來是撞到另外一架飛機」。從現場影片可以看到，有很多緊急車輛在處理這場意外事故。

事後兩架飛機都安全抵達登機口，機上328位乘客和15位機組人員都安全下機且無人傷亡，維修人員正在對受損的飛機進行評估。擦撞發生當下，飛往休士頓的飛機已經延誤90分鐘，而且延誤時間會持續加強，加上幾小時前，由於強風關係，該機場已停飛所有航班，平均延誤時間為2小時15分鐘，有些航班延誤長達5小時。

拉瓜地亞機場沒有對此做出回應，而因為政府停擺，美國聯邦航空管理局也沒有評論此事件。

