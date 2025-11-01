為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川習會上低頭狂看稿！ 媒體拍到習近平「小本本」內容

    2025/11/01 11:40 即時新聞／綜合報導
    習近平小本本曝光。（取自X）

    川習會10月30日正式登場，會議開始前，川普和習近平在金海國際機場舉行短暫會面，相較川普談笑風生，習近平顯得相當拘謹，幾乎沒有講話，讓不少網友諷刺他「沒帶上小本本」。不過會議開始後，習近平就掏出了「小本本」，部分內容也被在場媒體拍到。

    旅義華裔作家李穎昨（31日）在X上PO文，表示從媒體拍到的習近平的小本本照片可見，上面寫著「中美外交完全可以實現相互協作、共同繁榮。......我多次公開演講，中美外交應該做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的要求......」。

    貼文發布後引發熱議，不少網友狂酸：「全是字，沒拼音字母，這幾年也算認真學習了」、「說明所演講稿都是別人寫的」、「這段話根本不難講啊，為什麼還要看小抄」、「習禁評認識這麼多字，我已經很意外了。彷彿看到自己的兒子長大了一樣」、「已經脫離漢語拼音了，沒想到他文化水平這麼高」、「看以後誰還敢說小學沒有畢業？」

    根據川習會現場影片，可見川普在會議中侃侃而談，與習近平不斷低頭看稿形成反差。川普在習近平發言時不斷凝視著他，而習近平卻只偶爾看一眼川普，就繼續低頭念稿，引發網路熱烈討論。

    川普在習近平發言時不斷凝視著他，而習近平卻只偶爾看一眼川普，就繼續低頭念稿，引發網路熱烈討論。（取自X）

