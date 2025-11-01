師承安倍、劍指中國 CNN：日相高市早苗與川普一拍即合

CNN分析，川普與高市早苗（右）因安倍與中國議題建立融洽關係。（路透）

在東京一場備受矚目的會晤中，美國總統川普與日本新任首相高市早苗，不像世界領袖，更像一對老朋友。根據美國有線電視新聞網（CNN）分析，現場充滿微笑、拍背與擁抱，這一切都釋放出一個明確訊息：安倍時代，華府與東京之間的化學反應，回來了。

師承安倍劇本 溫暖情誼光速升溫

CNN分析指出，兩人能迅速建立融洽關係，關鍵之一在於他們共同的摯友：已故日本前首相安倍晉三。安倍不僅是川普在全球政治舞台上的「最好朋友」之一，更是高市早苗的政治導師。

安倍過去曾用心經營與川普的個人關係，在高爾夫球敘、相撲比賽與國宴之間，贏得了這位美國總統的信任。而高市顯然完美複製了安倍的劇本，她向川普贈送了安倍生前使用的一支高爾夫推桿，此舉直接觸動了川普對安倍的懷念之情。一位川普政府高層官員在觀察兩人閉門互動後透露：「他（川普）真的很喜歡她。」

分析稱，除了懷舊，兩人關係的另一個黏著劑，則是共同的敵人。兩人都是支持擴軍、對中國採取強硬立場的右翼保守派。高市是一名長期的「對中鷹派」，她的強硬立場與川普的「美國優先」世界觀不謀而合。

這份個人情誼也迅速轉化為戰略合作。兩人共同發表了一份關於稀土的新框架，旨在減少對中國在此一關鍵資源上近乎壟斷的依賴。此外，日本也承諾將對美國的人工智慧、半導體與國防等領域，進行約4900億美元（約15兆新台幣）的投資。

CNN指出，這場「懷舊式外交」表面溫情，實為現實政治的計算與同盟再編。對於即將與中國國家主席習近平舉行更具爭議性會晤的川普而言，鞏固與東京的緊密同盟，無疑為他增添了重要的外交籌碼。

