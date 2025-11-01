為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    上街怒吼大選不公！ 坦尚尼亞鎮壓示威民眾 至少500死

    2025/11/01 09:37 即時新聞／綜合報導
    坦尚尼亞民眾抗議10月29日大選不公，遭到鎮壓至少500死。（路透）

    坦尚尼亞民眾抗議10月29日大選不公，遭到鎮壓至少500死。（路透）

    坦尚尼亞10月29日舉行大選，總統哈山（Samia Suluhu Hassan）預計將順利連任，但民眾不滿反對派領袖無法參加選舉，上街怒吼後遭到鎮壓，消息人士透露在連續3天的抗議活動中至少造成500死。

    《BBC》報導，在坦尚尼亞各地示威的民眾以年輕人為主，他們不滿其中1名反對派領導人被關進監獄，另1人因「技術問題」無法參選，從而讓哈山增加勝選機會。

    在野黨民主與發展黨（Chadema）發言人透露，示威民眾和安全部隊發生衝突後至少釀成700死，不過，外交人士指稱可靠證據顯示有500多人死亡。

    坦尚尼亞當局試圖淡化鎮壓的情況，外交部長康波（Mahmoud Thabit Kombo）指稱，僅發生零星的暴力事件，安全部隊已迅速處理，但最大都市三蘭港（Dar es Salaam）的民眾昨仍持續走上街頭抗議，無視政府的警告。

    人權組織和媒體很難在坦尚尼亞確認死傷狀況，當地醫院大多都拒絕提供資訊，不過，三蘭港1間醫療機構證實自10月30日以來傷亡人數多到難以處理，市內其他醫院也一樣，太平間基本上都已塞滿。

    坦尚尼亞大選的官方結果將於今天（11月1日）公布，現任總統哈山預計成功連任，使得自坦尚尼亞1961年獨立以來一直掌權的革命黨（Chama Cha Mapinduzi）繼續執政。

