外交手段靈活 高市早苗「滑椅子」找印尼總統聊天

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議昨日揭幕，日本首相高市早苗在與會過程中，不僅主動與隔壁的印尼總統普拉伯沃微笑致意，在對方坐下後，高市早苗還坐在椅子上滑行到普拉伯沃身旁，兩人看上去交談甚歡。（圖擷自threads）

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議昨日揭幕，日本首相高市早苗在與會過程中，不僅主動與隔壁的印尼總統普拉伯沃微笑致意，在對方坐下後，高市早苗還坐在椅子上滑行到普拉伯沃身旁，兩人看上去交談甚歡的畫面，引發網友一陣熱議，有網友更大讚高市早苗是公關好手。

高市早苗上月21日在國會被指名為日本第104任首相，她就任後也陸續與美國總統川普、中國國家主席習近平進行會談。在川普訪日期間，高市早苗的「有力握手」讓川普印象深刻，在兩人會談後，高市還挽著川普的手臂從迎賓館優雅地下樓，在川普對數千名駐日美軍官兵進行演說時，高市也興奮地向全場美軍揮手致意，靈活且親和的肢體語言讓她不斷引發外界討論。

請繼續往下閱讀...

昨日在網路社群也流傳一段影片，內容為高市早苗在出席APEC期間，在入座後主動對印尼總統普拉伯沃釋出善意，只見畫面中先入座的高市早苗，主動先向還未就坐的普拉伯沃微笑致意，普拉伯沃察覺後也立刻向她點頭。在普拉伯沃坐下後，高市早苗也利用雙手扶著桌面，慢慢將椅子滑向普拉伯沃，過程中也不斷掛著燦爛笑容，在來到普拉伯沃旁邊後，普拉伯沃也向她行合十禮，兩人看上去相談甚歡。

這些表現也引發外界議論，雖然有網友大讚她非常擅長外交公關，甚至笑稱「首相是E人無誤」、「印尼總統都被她弄靦腆了」，但也有網友認為，她的這些舉動跟一般日本人給人的拘謹刻板印象頗為不同，甚至有人質疑不像是國家的領導者。

先入座的高市早苗，主動先向還未就坐的普拉伯沃微笑致意，普拉伯沃察覺後也立刻向她點頭。（圖擷自threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法