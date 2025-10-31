衝著台積電？三星宣布採購5萬顆輝達GPU 興建AI超級工廠

三星宣布採購、部署5萬顆輝達GPU。（彭博）

美國財經媒體CNBC 31日報導，韓國半導體巨頭三星電子30日宣布，計畫採購並部署5萬顆輝達圖形處理器（GPU），以提升行動裝置與機器人的晶片製造。

報導說，這5萬顆輝達GPU將用於興建三星所謂的「人工智慧超級工廠」（AI Megafactory）。三星沒有對該廠何時興建提供細節。

這是輝達最新重大合作案。此前輝達執行長黃仁勳在華府宣布，將與包括帕蘭泰爾（Palantir）、禮來（Eli Lilly）、Crowdstrike及優步（Uber）達成合作協議。

根據韓國當地媒體報導，訪問韓國的黃仁勳在演說後不久，與三星會長李在鎔及其他韓國商業領袖一起喝啤酒。包括SK海力士與現代汽車等韓企也部署類似數量的GPU。

輝達30日指出，將與三星合作，改造其晶片生產的曝光平台，使之能與輝達GPU相容。此過程有望提升三星效能20倍。三星也將使用輝達的模擬軟體Omniverse。三星表示，將使用輝達晶片，運作其產品的AI模型。

除了是合作夥伴與客戶之外，三星也是輝達的關鍵供應商；三星生產的高頻寬記憶體（HBM）被大量用於輝達的AI晶片。三星表示，正與輝達合作，改進其第四代HBM記憶體，使其適用於AI晶片中。

