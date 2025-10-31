名古屋主婦在家遇害26年懸案凶嫌自首 竟是丈夫高中女同學

日本名古屋主婦高羽奈美子1991年11月在家遭殺害，26年後凶手自首，竟是她丈夫竟是的高中同學。圖為警方的懸賞公告。（擷取自X平台）

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在家中遭殺害，年僅32歲。警方今天宣布以殺人嫌疑逮捕69歲的安福久美子，她昨天獨自前往警署自首，令人震驚的是，她竟是受害者丈夫高羽悟的高中同學。高羽悟為了確保案發現場，至今仍租用案發公寓，累積花費超過2200萬日圓。

高羽奈美子命案是日本知名懸案，不僅因為線索極少，也因為高羽悟20多年來持續不懈的緝兇決心。事發至今，高羽悟仍租用位於名古屋市西區的案發公寓，為了留下證據、進行現場鑑識，甚至玄關處的血痕也保持原樣。

朝日新聞報導，愛知縣警方晚間對外說明，在長達26年的調查過程中，累計動員約10萬1000名調查員，詢問超過5000人。被以殺人嫌疑逮捕的是住在名古屋市港區、69歲的打工族安福久美子。她昨天下午獨自前往警局自首，在接受偵訊時承認犯行。警方尚未公開她自首的具體原因或經過。

警方表示，當年採集的DNA樣本與嫌疑人一致，成為逮捕的關鍵證據。

針對媒體追問「動機」、「她與受害者的關係」，警方僅回應，這是「透過現場鑑識，以及在逃跑路線周邊訪查得出的結果」，目前不便透露更多細節。

時隔26年對於辦案確實造成影響，搜查1課課長山本政明表示，經過這麼久，記憶變得模糊，相關人士高齡化，了解當年情況的搜查員也變少。

對於高羽悟長年自費租下案發公寓、保存現場。山本表示，透過保存的現場，「我們確認許多關鍵訊息，也能用於後續調查」，對此表達感謝。

高羽悟受訪表示，「嚇了一大跳，正在盡力消化這個消息」。他表示，今天中午12時30分左右，愛知縣警方聯絡他表示「有重要的事情要說」。他前往警署後，被告知警方要對嫌疑人採取逮捕行動。

安福久美子與高羽悟是高中同學，兩人還同屬軟式網球社團。他對此表示，「完全是晴天霹靂，完全想不到。不明白她的動機，希望她能說出真相」。

案發當時，高羽悟一家3口同住。1999年11月13日上午，高羽悟出門上班，妻子高羽奈美子和2歲長子留在家中。下午2時30分左右，鄰居發現高羽奈美子倒臥在家、頸部大量出血。高羽奈美子的頸部遭利器刺傷，當場身亡。長子在母親遺體旁，但未受傷。

根據玄關留下的血跡進行DNA鑑定，警方推定犯人血型疑為B型的女性。犯案當天，附近也有人目擊到一名手部受傷、年齡約40至50歲的女性在現場周邊徘徊。

2010年4月27日，日本刑事訴訟法修法通過，殺人事件的公訴時效被廢除或延長。2015年4月，愛知縣警方公開疑似犯人的肖像素描，以及根據現場腳印推算出的女鞋樣本。2020年2月，警察廳將此案列為「搜查特別報獎金」對象，提供有力線索者最高可獲得300萬日圓獎金。

事件發生後，高羽悟一度打算不再繼續租用案發公寓。然而，案發3年後，一名到現場採訪的專家看到玄關處的血痕告訴他，「這可能是犯人留下的」。

高羽悟原本以為那些是妻子的血，但警方回應，「因為是只有犯人才知道的訊息，之前沒辦法對外公開」，他首次得知玄關血跡可能屬於兇手。

他心想，「現場搞不好還藏著我不知道的重要線索」，因此決心自費持續租下公寓。26年來，累積房租已經超過2200萬日圓（約新台幣438萬元）。

他表示，「等到兇手落網後，我要親自見證現場鑑識」，這成為他保存案發現場的最大動力。此外，他也投入殺人案件遺屬團體「宙之會」，為日本在2010年取消殺人案公訴時效付出努力。

