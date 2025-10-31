為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澤倫斯基曝戰果 2024年深入俄境摧毀「榛果樹」極音速飛彈

    2025/10/31 22:11
    烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方去年在俄羅斯境內摧毀1枚指標性彈道飛彈「榛果樹」。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方去年在俄羅斯境內摧毀1枚指標性彈道飛彈「榛果樹」。（法新社）

    「基輔獨立報」報導，烏克蘭總統澤倫斯基在31日的記者會上證實，國家安全局（SBU）與國防情報總局（HUR）2024年夏季在俄羅斯境內摧毀一枚威力強大的高超音速（極音速）中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）。

    安全局長馬柳克（Vasyl Maliuk）指出，任務確切地點是在俄羅斯戰略武器主要測試場地阿斯特拉罕州的卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）飛彈試驗場發動。澤倫斯基提到，俄羅斯每年可生產6枚榛果樹，且據報計畫部署在白俄羅斯，「射程達到5000公里，致死範圍則有700公里。我們在歐洲的夥伴應予以關注。」

    俄羅斯總統普廷去年11月宣布首度向烏克蘭發射號稱沒有任何防空、反飛彈系統能夠攔截或反制的榛果樹飛彈，以回應美英同意烏國使用長程飛彈攻擊俄國。

    另外，馬柳克稱烏軍今年已成功打擊俄羅斯160座石油、能源設施，誓言持續打擊以削弱俄羅斯對烏作戰的財政能力。

