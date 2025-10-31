為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    回應中國侵犯南海 美媒曝印太司令部低調發布「武力展示」命令

    2025/10/31 21:54 編譯林家宇／綜合報導
    美總統川普稱與中國領導人習近平會晤順利，被視為雙方緊張局勢降溫訊號。（法新社）

    美總統川普稱與中國領導人習近平會晤順利，被視為雙方緊張局勢降溫訊號。（法新社）

    「哥倫比亞廣播公司」（CBS）在川習會前的29日引述消息人士說法報導，美軍印太司令部本週低調發布「武力展示」命令，演示精準打擊以回應中國在南海爭議水域與日俱增的侵犯態勢，傳達華盛頓遏制北京擴大軍事部署以及捍衛盟友菲律賓主權及漁權的訊號。雖然不清楚行動執行確切時間，也不排除在最後一刻取消，消息人士亦表示實施可能性不高，軍方仍為此進行準備，作為應對中國選項之一。

    另外，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯在與印度國防部長辛赫的會晤中，簽署一項10年防衛架構，擴展美印軍事、科技領域合作。赫格塞斯表示，合作架構推展了兩國國防夥伴關係，此為區域穩定和嚇阻力的基石；辛赫說，美印夥伴關係對確保自由、開放和基於法治的印太區域至關重要。

    赫格塞斯上任後推動印太地區盟友、安全夥伴增加國防開支，反抗中國在區域內的強硬態勢，同時警告需更迫切地做好準備應對北京對台潛在侵略。29日與日本防衛大臣小泉進次郎會晤時，強調美日同盟對於嚇阻中國軍事侵略不可或缺。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播