回應中國侵犯南海 美媒曝印太司令部低調發布「武力展示」命令

「哥倫比亞廣播公司」（CBS）在川習會前的29日引述消息人士說法報導，美軍印太司令部本週低調發布「武力展示」命令，演示精準打擊以回應中國在南海爭議水域與日俱增的侵犯態勢，傳達華盛頓遏制北京擴大軍事部署以及捍衛盟友菲律賓主權及漁權的訊號。雖然不清楚行動執行確切時間，也不排除在最後一刻取消，消息人士亦表示實施可能性不高，軍方仍為此進行準備，作為應對中國選項之一。

另外，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯在與印度國防部長辛赫的會晤中，簽署一項10年防衛架構，擴展美印軍事、科技領域合作。赫格塞斯表示，合作架構推展了兩國國防夥伴關係，此為區域穩定和嚇阻力的基石；辛赫說，美印夥伴關係對確保自由、開放和基於法治的印太區域至關重要。

赫格塞斯上任後推動印太地區盟友、安全夥伴增加國防開支，反抗中國在區域內的強硬態勢，同時警告需更迫切地做好準備應對北京對台潛在侵略。29日與日本防衛大臣小泉進次郎會晤時，強調美日同盟對於嚇阻中國軍事侵略不可或缺。

