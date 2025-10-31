俄羅斯戰犯別想躲！ 首例俄軍從烏克蘭引渡至立陶宛受審

烏克蘭檢察總長克拉弗成柯。（路透檔案照）

烏克蘭31日表示，已將一名涉嫌戰爭罪的俄羅斯戰俘，引渡至他國受審，基輔表示，這為國際司法單位追究俄軍暴行，立下「歷史性」先例。

《法新社》31日報導，烏克蘭檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）在社群媒體發文，表示該名俄軍士兵已於30日引渡到立陶宛，「這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏國首次將現役俄軍移交外國、立陶宛，就戰爭罪行進行實質刑事起訴」。

請繼續往下閱讀...

烏國官員指出，這名俄軍士兵是隸屬俄羅斯憲兵體系的水兵，在南部札波羅熱州羅博蒂村（Robotyne）一帶被烏軍俘虜，烏方指控他和單位同袍，涉及非法拘禁、酷刑和不人道對待平民和戰俘，手法包括「毆打、電擊、窒息、關進鐵籠，和其他恐怖得甚至難以想像的手法」，其中至少一名受害者為立陶宛公民，因此立陶宛向該名嫌疑人提出戰爭罪訴訟，最高可處無期徒刑。

2022年烏俄戰爭以來，基輔決心追究俄軍在這場侵略戰爭中的個人刑責，正尋求國際對俄軍涉嫌犯下的無數暴行進行審理。克拉弗成柯說，這起引渡案是「對整個國際司法體系而言歷史性且重要的先例」，向所有戰犯釋放清楚訊號：「你們別想躲在自由世界的任何國家，逃避司法追究」。

立陶宛檢察總長辦公室聲明，該國執法部門與基輔方面合作辦理此案，法院已裁定羈押至少3個月，後續將進入審理程序。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法