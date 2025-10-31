為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美荒野藏亡魂！315份遺骸重見天日 「棄骨灰」原因曝光

    2025/10/31 23:28 即時新聞／綜合報導
    拉斯維加斯外圍的沙漠，發現了300多堆火化後的遺骸及骨灰罈碎片。（擷取自TikTok）

    拉斯維加斯外圍的沙漠，發現了300多堆火化後的遺骸及骨灰罈碎片。（擷取自TikTok）

    美國1名男子意外在拉斯維加斯外圍沙漠中，發現超過300堆的人類遺骸，這些神秘的遺骸早在7月就被發現，且每一堆灰燼都已無法辨識身分，令調查人員困惑不已。

    英媒《太陽報》今（31）日報導，在部分的骨灰堆中，有發現殯儀館用來封骨灰袋的束帶碎片，以及骨灰罈的碎塊。據說這些骨灰可能是內華達州（Nevada）南部社區的居民，但對於家屬而言，要從這些遺骸中辨認出自己的親人，幾乎是不可能的。

    據報導，目前共發現315堆骨灰，並有殯儀館接手處理這些遺骸，而這些骨灰已被分別安置於個別的骨灰罈中。美國內政部土地管理局（BLM）證實，這些堆積物為人類火化後的遺骸，並展開調查，當局懷疑這是某間殯儀館集體棄置了這些骨灰。

    雖然內華達州的法律並不禁止，民眾在私人土地上灑放親人骨灰，但州法律禁止商業性隨意丟棄骨灰。依規定，殯儀館有義務維護所照顧遺體的「尊嚴」，而如此大規模的棄置遺體行為，預料已違反聯邦法律。

    @davidcharns Who left 100+ piles of cremated human remains in the desert outside Las Vegas? Link in bio. #lasvegas #vegas #news #nevada ♬ original sound - David Charns

