川普首任期退出核武條約 基輔證實：俄國發射禁用飛彈對付烏克蘭

烏克蘭官方證實，俄羅斯動用原先受INF禁止的9M729巡弋飛彈作戰。（路透）

美國總統川普2019年第一任期間，以俄羅斯違反「中程飛彈條約」（INF）為由退出該協議，但在莫斯科否認下雙方各執一詞。「路透」報導，如今烏克蘭官員首度證實，俄羅斯對烏克蘭動用的陸基巡弋飛彈「9M729」，正是川普退出條約的原因。

美方當時指控，俄羅斯的9M729飛彈射程比當局聲稱的500公里高出一截。據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）所設網站「飛彈威脅」說明，該型號飛彈射程可達2500公里，具備搭載核彈頭能力，違反美國與蘇聯於1987年簽署、禁止部署射程介於500到5500公里的陸基飛彈和巡弋飛彈條約。消息人士指出，烏克蘭在2022年記錄到俄軍兩度發射9M729，今年8月莫斯科宣布不受INF約束後至今則有23次，其中10月5日發射的飛彈飛行超過1200公里。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，俄羅斯數月以來使用受INF禁止的9M729打擊烏克蘭，顯示出俄總統普廷並不尊重美國和川普總統透過外交管道終結俄國對烏戰爭的努力，強調基輔支持川普的和平提案，俄羅斯應承受最大程度壓力以推動和平，強化烏克蘭的長程火力將有助促使莫斯科結束戰爭。

