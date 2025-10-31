青少年梗「6-7」獲選年度代表字 字典編輯：我們也還不太懂

「6-7」被Dictionary.com選為年度代表字。（法新社）

網路字典Dictionary.com選出「6-7」，為今年「年度代表字」，嚴格來說，甚至稱不上是「字」，這是現在歐美青少年社群爆紅的迷因。不僅父母、老師不懂「6-7」到底是什麼意思，連該網路字典的編輯都坦言，他們也有點困惑它的意思。

《美聯社》31日報導，網路迷因「6-7」不只是在社群媒體帶動下，意義不明、但是青少年間「懂的人就懂」的玩笑，Dictionary.com表示，這個年度代表字，是反映社會趨勢和事件的一種語言時光膠囊。不過，該網站編輯群說，他們對「6-7」也還有點困惑，「別擔心，我們還在努力搞清楚它到底是什麼意思」。

請繼續往下閱讀...

「6-7」迷因可追溯到2024年饒舌歌手Skrilla的單曲《Doot Doot （6-7）》，這首歌後來被網友配上身高6尺7寸的美國職籃球星波爾（LaMelo Ball）等球員的影片；之後一名男孩在籃球比賽中大喊6、7，旁邊同學跟著邊喊邊擺動雙手的影片，在網路上瘋傳，這名男孩因此被暱稱為「6-7男孩」（The 6-7 Kid）。

至於「6-7」是什麼意思，目前沒人知道確切的答案，有時似乎是看用在哪裡或對象而定，就連寫法也不一定，也寫做「6 7」、或英文「six seven」。

Dictionary.com指出，「6-7」搭配擺動雙手的手勢，可能有「大概吧、差不多啦」的意思。美國韋氏詞典稱「6-7」是「尤其為青少年使用的無意義用語」。也有人把它用來敷衍大人提出的問題。

Dictionary.com 表示，他們參考搜尋引擎、媒體標題和社群趨勢，選出年度代表字，而「6-7」的網路搜尋量在這個夏天期間暴增，6月以來增加6倍，至今仍未退燒。該網站表示，「6-7毫無意義、無處不在、荒謬可笑，換句話說，它具備了腦殘（brainrot）的所有特徵」，「不過，對於使用它的人來說，這個詞還是有意義，因為它促進了彼此間的連結」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法