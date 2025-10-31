東歐緊張局勢再升級！俄偵察機本週兩度襲擾波蘭

近期俄羅斯空軍頻繁襲擾東歐，北約在該地區已加强部署。（路透社）

歐洲緊張再升級！波蘭戰機連日升空，本週兩度在波羅的海上空攔截俄羅斯偵察機，北約東翼國家高度警戒。外界憂心，俄軍的頻繁偵察行動恐是為更大軍事挑釁鋪路。

據《路透》報導，波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）10月30日說，波軍MiG-29戰機週四在波羅的海上空執行任務時，攔截並驅離一架俄羅斯偵察機。

波蘭軍方作戰指揮部在社群平台X發表聲明指出：「2025年10月30日上午9時前，值勤的兩架MiG-29戰機攔截了俄羅斯聯邦Il-20偵察機。該機在國際空域飛行，未提交飛行計畫，且關閉應答器。波蘭飛行員完成目視識別後，將其護送離開責任區域，並未侵犯波蘭領空。」波蘭軍方補充，週二也曾在同一海域攔截過俄羅斯偵察機。

波蘭與俄羅斯關係長期緊繃。作為北約在東歐的前線成員，波蘭鄰近俄軍重鎮加里寧格勒飛地，領空安全形同第一道防線。上月9日，俄軍更派出約21架自殺式無人機，經白俄羅斯飛入波蘭領空，北約空軍與防空部隊迅速反應，最終擊落17架。

隨著俄軍在波蘭及波羅的海三國周邊加大活動，北約近期也加強對東歐空域的監控與防空部署，以防止局勢進一步升溫。

Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️



Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 ???????? kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej ???????? Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO — Dowództwo Operacyjne RSZ （@DowOperSZ） October 31, 2025

