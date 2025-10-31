「翹臀金」嗆登月攏係假 NASA打臉：已登月6次

真人秀明星金卡戴珊宣稱NASA在1969的登月行動是假的，NASA代理署長達菲（見圖）反擊說，美國已登月6次。（法新社資料照）

美國話題女王「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）最近在節目中指稱，1969年NASA的登月行動是假的，實際上並未發生；美國國家航空暨太空總署NASA代理署長今天淡地回應，美國人早已登月6次了哦！

《法新社》報導，金卡戴珊在實境秀節目《卡戴珊家族》中對劇中另一名角色宣讀了「據稱」出自艾德林（Buzz Aldrin）的一句話。艾德林是1969年與阿姆斯壯（Neil Armstrong）一同登月的太空人。

金卡戴珊說：「沒有可怕的時刻，因為它（指登月行動）沒發生。它可能會很嚇人，但並沒有，因為沒這件事。」

金卡戴珊在節目中與製片人交談時，還宣稱NASA的太空任務是捏造的，又說「有一些艾德林談論登月沒有發生的影片」。

金卡戴珊的這番言論引來NASA代理署長達菲（Sean Duffy）回應，他在X平台發文說：「是的，金卡戴珊，我們到過月球……6次！」

達菲在文中還說，在美國總統川普的領導之下，NASA正在重新推動阿提米絲（Artemis））登月計畫，他更豪氣宣稱：「上一次的太空競賽我們贏了，這一次我們也會贏。」

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too ????????????



????: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy （@SecDuffyNASA） October 30, 2025

