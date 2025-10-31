為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「翹臀金」嗆登月攏係假 NASA打臉：已登月6次

    2025/10/31 21:05 即時新聞／綜合報導
    真人秀明星金卡戴珊宣稱NASA在1969的登月行動是假的，NASA代理署長達菲（見圖）反擊說，美國已登月6次。（法新社資料照）

    真人秀明星金卡戴珊宣稱NASA在1969的登月行動是假的，NASA代理署長達菲（見圖）反擊說，美國已登月6次。（法新社資料照）

    美國話題女王「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）最近在節目中指稱，1969年NASA的登月行動是假的，實際上並未發生；美國國家航空暨太空總署NASA代理署長今天淡地回應，美國人早已登月6次了哦！

    《法新社》報導，金卡戴珊在實境秀節目《卡戴珊家族》中對劇中另一名角色宣讀了「據稱」出自艾德林（Buzz Aldrin）的一句話。艾德林是1969年與阿姆斯壯（Neil Armstrong）一同登月的太空人。

    金卡戴珊說：「沒有可怕的時刻，因為它（指登月行動）沒發生。它可能會很嚇人，但並沒有，因為沒這件事。」

    金卡戴珊在節目中與製片人交談時，還宣稱NASA的太空任務是捏造的，又說「有一些艾德林談論登月沒有發生的影片」。

    金卡戴珊的這番言論引來NASA代理署長達菲（Sean Duffy）回應，他在X平台發文說：「是的，金卡戴珊，我們到過月球……6次！」

    達菲在文中還說，在美國總統川普的領導之下，NASA正在重新推動阿提米絲（Artemis））登月計畫，他更豪氣宣稱：「上一次的太空競賽我們贏了，這一次我們也會贏。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播