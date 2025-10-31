川普欲恢復核試 恐成本高昂、耗時數年

川普下令美國立即恢復核武測試，但並未具體說明形式，引起外界緊張和困惑。（路透）

《華盛頓郵報》10月30日報導，美國總統川普下令美國「立即」恢復核武測試，一舉推翻持續30多年的全球禁忌，引發專家的困惑和擔憂，認為實體核試已過時，反而會加劇美國試圖遏制的全球軍備競賽。尤有甚者，重啟核試爆的計畫可能耗時數年，並耗資數百萬美元。不過，川普政府內部普遍支持重啟核試，以應對來自中國、俄羅斯和北韓等國日益增長的核擴散威脅，美國至少必須做好核試準備，以便在對手進行核試時做出回應。

儘管川普宣布已指示戰爭部（國防部）恢復核試，但實際上管理美國核武庫的是能源部下屬的國家核能安全管理局（NNSA）。 NNSA負責運作內華達核子保安區，美國上一次是在1992年九月在雷尼爾台地深處進行20千噸的地下核試爆，然而，內華達試驗場的前工作人員表示，恢復核試可能既昂貴又複雜，因為現代核試驗主要依賴電腦建構模型和「亞臨界」核試驗，即在引發實際爆炸前中止試驗，因此，實際試驗的經驗已喪失。

長期擔任聯邦政府核官員、並曾參與內華達試驗場多項武器測試的迪克曼（Paul Dickman）表示，人員問題是一大難題，核測試的監督人員不能是官僚，他們不是只會進行簡報就好，而要親手進行試驗。再者，許多NNSA的員工早已離職，一部分是被先前由富豪馬斯克主導的「政府效率部」裁撤，一部分則是因為聯邦政府停擺而被迫休假。況且，試驗場本身也需要修繕，最近前往參觀的人形容，用於挖掘試驗場的設備早已「鏽跡斑斑」。

前NNSA代理首席副局長、卡內基國際和平基金會核政策計畫負責人辛德斯坦（Corey Hinderstein）表示，即使是簡單的核試驗也可能耗資高達1億美元，「據我所知，為了不干擾內華達試驗場的其他測試作業，我們必須挖掘一條新的豎井」。智庫「傳統基金會」專家彼得斯（Robert Peters）表示，內華達州試驗場的準備工作需費數年，簡直令人無法接受；他補充道，若川普總統希望加快進度，也可能決定進行「地面核試」。

彼得斯還警告，美國依然「原地踏步」，擁有的核武庫和50年前一樣，「我們必須採取行動，表明我們不會被北京、莫斯科和平壤的獨裁者嚇倒或脅迫」。雖然有些前官員表示，重啟核試可能需要數年時間，但也有人表示，簡單的核試可能只需6個月即可完成。歐巴馬政府時期的能源部長、核子威脅倡議組織聯合主席孟尼茲（Ernest Moniz）表示，如果只是想「搞噱頭」，引爆一枚核彈而不管數據，可能需要1年。

美國國會研究處（CRS）表示，總統有權下令進行核試，且美軍「有能力在總統做出決定後，於24至36個月內恢復試驗」。CRS還指出，一份2012年研究發現，重啟地下核試的反應時間多取決於是否遵守環境、健康和安全規定，而非技術性試驗要求，或必須復原設備與設施。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）核子議題計畫研究員霍爾希格（Doreen Horschig）則說，NNSA能在六至十個月內為非常基本的地下試驗準備好測試場地，但若要測試新彈頭和新性能，所需準備時間會大幅增加。她也談到，美國兩大黨可能都會反對重啟核試，盟邦或許也不認為有必要恢復核試。

