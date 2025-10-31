川奧會前放話 匈牙利總理奧班盼美豁免 以便續買俄油

美國總統川普（右）與匈牙利總理奧班（左）下週將舉行雙邊會談。圖為川奧10月13日在埃及的加薩和平峰會上握手。（路透檔案照）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）31日表示，由於匈牙利的能源供應重度仰賴石油天然輸送管道網絡，他希望能在下週與美國總統川普舉行雙邊會面時，說服美方豁免匈牙利，讓該國免受日前美國制裁俄羅斯石油公司的影響。

川奧會將於11月7日登場，目標是美匈達成廣泛經濟協議。奧班說，他會與川普討論美國對2大俄國石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）的制裁。

請繼續往下閱讀...

美方此一制裁，將對倚賴從俄羅斯進口原油的匈牙利構成風險。

奧班說，匈牙利是內陸國，依賴將能源輸送到匈牙利的運輸路線，而這些路線大多是管道；匈牙利若想在美國對俄羅斯的制裁中被豁免，就必須讓美方理解匈牙利的這種特殊情況。

不滿俄羅斯持續對烏克蘭作戰，美國22日宣布制裁「俄羅斯石油」與「路克石油」，包括凍結其在美國的所有資產，以及禁止美國企業與這2家俄國石油巨頭有任何業務往來。

奧班是對俄羅斯最友善的歐盟國家領袖，同時也是川普的盟友，下週的川奧會是2人自今年初川普重新執政以來的首場雙邊會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法