紐約炸雨大淹水！2男溺斃地下室 他為了救愛犬遇難

紐約30日遭遇暴雨攻擊，共造成2人死亡。（路透社）

美國紐約昨（30）日遭強風夾帶暴雨侵襲，有2人在被淹沒的地下室中不幸喪生。而暴風雨與洪水重創全紐約市，不只創下破紀錄的降雨量，航班也中斷。

英媒《太陽報》今（31）日報導，暴雨襲擊，紐約街頭汽車慘淹、樹木倒塌；水位上漲到車輛保險桿高度，湧入地鐵站。警方指出，潛水小組在布魯克林（Brooklyn）1棟三層樓聯棟住宅的淹水地下室內，尋獲39歲男子，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據報導，男子會進入淹沒的地下室，是為了救愛犬。而曼哈頓（Manhattan）43歲男子則被發現死於被水淹沒的地下室鍋爐房中，死因正在調查中。這2起死亡意外發生時，曼哈頓部分地區正處於洪水閃電的警報狀態。

此外，紐約的甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）、拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）及紐華克機場機場（Newark Liberty International Airport）航班都受影響。紐約市長亞當斯（Eric Adams）說，原本預計數小時內下完的雨量，在短短的10分鐘內就傾瀉而下。

