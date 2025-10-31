慈母多敗兒！英王怒斬媽寶弟 傳記作家：安德魯早該被踢出王室

2019年6月8日，英女王伊莉莎白二世（中）與長子王儲查爾斯（左）以及次子安德魯王子（右）在倫敦白金漢宮陽台上，觀看英國皇家空軍的飛行表演。（法新社檔案照）

已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）次子安德魯（Andrew）30日被胞兄英王查爾斯三世（King Charles III）撤掉王子頭銜、趕出王室別墅，或許證明兄友弟恭果然比不上舐犢情深。

多年來，憑藉女王的寵愛與呵護，屢被傳私生活不檢點的安德魯，總能順利挺過一次次醜聞危機，甚至全身而退；隨著女王2022年駕崩，長年在母親羽翼庇護下的安德魯頓失保護傘，孤立無援，終至被踢出王室，成為庶民。

2019年，安德魯在電視訪問中試圖解釋與美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係卻弄巧成拙，最後被迫放棄殿下（HRH）頭銜，以及被摒除於王室公職。儘管如此，安德魯仍享有各種身為王室成員的優渥待遇，包括約克公爵（Duke of York）頭銜，以及幾乎可免費住在王室溫莎莊園的豪華別墅裡。

「人們多年來一直抱怨他，卻沒有任何人採取行動」，傳記作家羅尼（Andrew Lownie）說，安德魯長年遭人抱怨，但始終沒人對他採取行動，「我覺得她（女王）對他（安德魯）有徹底盲區。」

安德魯是女王與王夫菲利普的第三個孩子，母子情深從女王親封安德魯為約克公爵可見一斑。約克公爵此一頭銜曾屬於女王之父、安德魯的外祖父英王喬治六世（George VI）。王室專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，女王非常喜歡安德魯，母子間感情深厚。

但日前隨著宣稱未成年時遭安德魯性侵的女子朱弗里（Virginia Giuffre）死後出版的回憶錄中再爆驚人內幕，民眾對安德魯失德的怒火直線狂飆。這回，女王無法再保護她最放蕩荒唐的兒子了。安德魯先被英王親哥逼得放棄約克公爵頭銜與嘉德勳章，30日更進一步被拔掉所有頭銜，甚至踢出住了20年的王室豪邸。

羅尼說，2022年女王駕崩後，安德魯就失去最大靠山，而英王也早該對現年65歲的「媽寶」安德魯下重手。英王查爾斯比安德魯年長近12歲，兄弟倆一直不親。

1名王室消息人士則對女王頗有微詞，認為她給查爾斯留下「1顆未爆彈」，應該要為安德魯「帶賽」王室聲譽負部分責任。該消息人士告訴《泰晤士報週日版》（Sunday Times），女王未能及時處理安德魯是嚴重瀆職，「她一直縱容安德魯，總是避免衝突對峙。」

1960年9月13日，英女王伊莉莎白二世微笑看著坐在嬰兒車裡、7個月大的次子安德魯。（美聯社檔案照）

1982年9月17日，英國安德魯王子在母親女王伊莉莎白二世（右）面前咬玫瑰花耍寶搞笑。（美聯社檔案照）

