日中高習會》高市早苗談釣魚台、人權議題 強調台海關係至關重要

日本首相高市早苗31日下午，與中國國家主席習近平進行上任後首次會談，路透報導，高市早苗在會談後向媒體表示，已向對方傳達「維持台灣海峽兩岸的良好關係，對地區穩定至關重要」的立場。

高市早苗表示，會談中除了討論台灣海峽局勢外，並確認雙方將推進「戰略互惠關係」。她還表示，這是一場內容相當充實、意義深刻的對話。雙方確認了構築日中「戰略互惠關係」，建立具建設性且穩定的雙邊關係大方向。

另一方面，會談中提及包括日本實際支配、而中方也主張主權的尖閣諸島（釣魚台列嶼）問題在內的東海局勢，稀土供應、新疆維吾爾自治區與香港的人權狀況等議題，並要求中方確保日本公民安全，及重新開放日本水產與牛肉進口。

高市表示，日中確實存在一切未解決的問題，也有看法分歧的部分，正因如此，直接且坦率的對話相當重要。她還指出，雙方確認將在各個領域加強日中間的溝通與協調。

