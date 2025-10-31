隱私權爭議大》歐盟「聊天控制」法案 不再強制掃描私人訊息

網路攝影機和兒童性剝削示意圖。（路透檔案照）

歷經兩年多爭議，歐盟官員30日表示，由於成員國之間對保障隱私權存有爭議，歐盟將不再尋求強制社群和網路即時通訊平台，須掃描用戶私人訊息，揪出兒童、未成年者性剝削內容。

《法新社》30日報導，歐盟執委會於2022年提出「防止與打擊兒童性虐待規範」（Child Sexual Abuse Regulation）草案，擬要求社群平台偵測、回報兒少性剝削影像，以及攔截性剝削者接觸未成年人之企圖。這項被暱稱為「聊天控制」法案，受到一些兒童保護團體支持，但是也在歐盟27個成員國中掀起有關隱私權的激烈辯論。

批評者包括歐盟自己的數據保護主管機關、部份歐洲議會議員，以及德國等一些會員國，對這項規範設想利用科技，掃描用戶私人聊天訊息，包括如Signal、WhatsApp這類使用端對端加密的應用程式，都將被全面掃描，對隱私構成「不成比例」的威脅。

歐盟現行規範為由業者自願偵測、回報這類不法影像，但是該制度的法律依據將在2026年4月到期。部分歐盟國家、如丹麥，主張應延續現行作法之餘，改為強制平台須主動偵測。歐盟外交官員表示，成員國之間「由於尤其有關隱私和資安的複雜討論」，未能取得共識，多輪協商皆以破局收場。

現任輪值主席國丹麥將提出新的修正方案，刪除允許主管機關下令平台掃描影像與連結的條款，並且保留目前由平台自願偵測的作法。丹麥司法部長長胡莫加德（Peter Hummelgaard）坦言，新版並不如所願的理想，但是「總比倒退好」，若繼續根據先前版本協商，歐盟可能面臨會有很長一段時間失去現有規範工具的嚴重風險，「我們承受不起」。

根據英國「網路觀察基金會」（IWF）報告，去年全球被辨識出的網路兒少性剝削內容中，62%是在歐盟境內託管伺服器。

