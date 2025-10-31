為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    隱私權爭議大》歐盟「聊天控制」法案 不再強制掃描私人訊息

    2025/10/31 18:42 編譯管淑平／綜合報導
    網路攝影機和兒童性剝削示意圖。（路透檔案照）

    網路攝影機和兒童性剝削示意圖。（路透檔案照）

    歷經兩年多爭議，歐盟官員30日表示，由於成員國之間對保障隱私權存有爭議，歐盟將不再尋求強制社群和網路即時通訊平台，須掃描用戶私人訊息，揪出兒童、未成年者性剝削內容。

    《法新社》30日報導，歐盟執委會於2022年提出「防止與打擊兒童性虐待規範」（Child Sexual Abuse Regulation）草案，擬要求社群平台偵測、回報兒少性剝削影像，以及攔截性剝削者接觸未成年人之企圖。這項被暱稱為「聊天控制」法案，受到一些兒童保護團體支持，但是也在歐盟27個成員國中掀起有關隱私權的激烈辯論。

    批評者包括歐盟自己的數據保護主管機關、部份歐洲議會議員，以及德國等一些會員國，對這項規範設想利用科技，掃描用戶私人聊天訊息，包括如Signal、WhatsApp這類使用端對端加密的應用程式，都將被全面掃描，對隱私構成「不成比例」的威脅。

    歐盟現行規範為由業者自願偵測、回報這類不法影像，但是該制度的法律依據將在2026年4月到期。部分歐盟國家、如丹麥，主張應延續現行作法之餘，改為強制平台須主動偵測。歐盟外交官員表示，成員國之間「由於尤其有關隱私和資安的複雜討論」，未能取得共識，多輪協商皆以破局收場。

    現任輪值主席國丹麥將提出新的修正方案，刪除允許主管機關下令平台掃描影像與連結的條款，並且保留目前由平台自願偵測的作法。丹麥司法部長長胡莫加德（Peter Hummelgaard）坦言，新版並不如所願的理想，但是「總比倒退好」，若繼續根據先前版本協商，歐盟可能面臨會有很長一段時間失去現有規範工具的嚴重風險，「我們承受不起」。

    根據英國「網路觀察基金會」（IWF）報告，去年全球被辨識出的網路兒少性剝削內容中，62%是在歐盟境內託管伺服器。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播