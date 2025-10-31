中國網友崩潰！LOL世界賽南韓選手老實說 比起中國菜更愛「炸雞」

網友不滿指出「中餐也有炸雞」。（取自虎撲）

正在中國舉行的《英雄聯盟》（LOL）世界賽8強賽中，南韓戰隊KT擊敗台灣戰隊CFO，成功晉級4強。KT的下路選手「deokdam」受訪時說，比起中國菜，他更喜歡炸雞，因此在這裡常點炸雞外送，而這句話也讓廣大中國網友「破防」（崩潰）。

中國網路論壇「虎撲」近日轉載了deokdam受韓國媒體採訪時的內容，媒體在其中一題問道，來中國已經超過兩週了，在飲食生活方面是否有不適應的地方？而deokdam則回答，相比中國菜，他更喜歡炸雞。

這則報導在「虎撲」引發熱議，有長達10頁以上的留言。不少中國網友崩潰，「中餐（指中國菜）被侮辱了！」、「中餐也有炸雞啊！」、「其他國家人說沒啥，韓國棒子很多電視劇惡心中餐，經典劇情就是來中國打比賽，中餐不好吃」、「用炸雞比中餐還不侮辱？」、「給老子封殺deokdam」、「你們很快就要被打下去了」。

但也有不少網友留言，「太敏感了吧」、「韓國那邊炸雞比國內好太多太多了，真是專業幹這個的，不服不行」、「不喜歡吃就叫被侮辱了？不至於」、「他喜歡吃歐美炸雞也有錯？」

