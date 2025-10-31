為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國業者偽造日本名校畢業證書 大阪大學考慮引進電子版

    2025/10/31 22:37 即時新聞／綜合報導
    中國有業者偽造日本名校的畢業證書，甚至大言不慚認為認為沒有錯。（圖擷取自YouTube）

    中國有業者偽造日本名校的畢業證書，甚至大言不慚認為認為沒有錯。（圖擷取自YouTube）

    在中國社群平台，有不肖人士兜售京都大學、慶應義塾大學等日本名校的山寨畢業證書，並配文「即使考試不及格也能拿到文憑」，日媒實際致電詢問，業者為造假行為辯稱，「很多人都在做這種事。」

    TBS NEWS》報導，偽造大學畢業證書目前在中國是一個社會問題，在網路上造假業者猖獗，除了有日本名校外，有些還提供美國、英國、澳洲、加拿大等名校的畢業證書，由於每年到海外留學的中國人有超過100萬，這些公司的客群似乎是針對那些「出去卻沒能畢業」的學生。

    日媒記者實際聯絡造假業者詢問「是否可以偽造大阪大學的畢業證書」，馬上收到的回覆，費用需要約7萬日幣（約1萬4千元新台幣），需要3至5個工作天才能寄到，同時還傳了份聲稱是樣本的畢業證書。

    針對文憑造假，大阪大學表示，他們有獨特的浮水印，因為偽造畢業照書不僅損害了教育機構的信譽，還可能嚴重動搖社會的信任度，並強調，未來如有必要可能引進電子證書等措施來防範紙本偽造。

