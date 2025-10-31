免當兵特權將取消！以色列20萬正統派猶太人 上街抗議徵兵制

約20萬名極端正統派猶太教徒，30日聚集在耶路撒冷抗議，反對以色列的兵役徵召。（路透社）

以色列首都耶路撒冷30日爆發大規模示威，約20萬名極端正統派猶太人走上街頭，抗議政府推動徵兵法修正。示威期間，一名15歲少年不慎墜樓身亡，現場一度陷入混亂。以色列最高法院已下令終止對極端正統派的當兵豁免。

根據《路透》報導，示威地點位於通往耶路撒冷的主要幹道「1號公路」，現場人潮擠滿街區，許多人甚至爬上屋頂、加油站及吊臂觀看。以色列急救單位證實，該名少年從高處墜落當場身亡，警方已展開調查。

請繼續往下閱讀...

抗議者強調，全職研讀經文是神聖使命，一旦強制徵兵，恐讓青年遠離宗教生活。一名抗議者表示，「修法後，拒絕服兵役的人會被送進軍事監獄。在一個猶太國家裡，這種强制兵役的法律是在反對猶太教。」

以色列徵兵制長年引發社會撕裂與爭議。依現行規定，極端正統派（Ultra-Orthodox）神學院學生可免服兵役，但這項特權讓多數民眾怨聲載道，認為「宗教人士享特權，普通百姓卻要上戰場」。尤其過去兩年，以色列在加薩、黎巴嫩及敘利亞等地戰火頻仍，軍方傷亡創數十年新高，使反對聲浪更為高漲。

最高法院去年裁定取消宗教豁免，但國會至今仍無法通過新法案。兩大正統派政黨沙斯黨（Shas）與聯合妥拉猶太教黨（UTJ）因該法案在7月退出納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的執政聯盟，而該聯盟的極右翼政黨又對與哈瑪斯達成的停火協議感到不滿。目前，納坦雅胡的執政聯盟已四分五裂，多項民調顯示，他與其聯盟在下次大選可能落敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法