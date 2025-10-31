泰國「為泰黨」選新主席 前副財長朱拉蓬出線

泰國前財政部副部長朱拉蓬31日當選「為泰黨」主席。（法新社檔案照）

泰國最大黨之一、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）創立的「為泰黨」（Pheu Thai Party）31日選出新領導人，現年50歲的前財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）當選黨主席。觀察家指出，儘管塔克辛家族成員不再居高位，但塔克辛的政治王朝仍將持續影響「為泰黨」。

根據「為泰黨」官方臉書直播影片，朱拉蓬獲得黨內同志支持，當選新任黨主席。朱拉蓬事後告訴記者，他對於能榮膺此重任深感榮幸。朱拉蓬是來自「為泰黨」大本營清邁的國會議員，父親宋蓬（Sompong Amornvivat）是政壇老將，曾任副總理以及在2019年領導「為泰黨」。

朱拉蓬在2023年國會大選時曾力推「為泰黨」的主打政見，包括提議發放1萬泰銖（約9500台幣）振興金與賭場合法化。但觀察家表示，無論誰出任「為泰黨」主席，這個前身為塔克辛所創立「泰愛泰黨」的政黨，仍將繼續受到塔克辛及其政治王朝的影響。

過去20年來，塔克辛家族一直是親軍方與親王室菁英派的眼中釘，後者認為塔克辛家族的民粹主義政治、威脅泰國的傳統社會秩序。2006年，時任總理的塔克辛在政變中遭罷黜，此後流亡海外10多年，2023年返國後因貪瀆罪名遭判刑入獄，目前二度服刑中。

「為泰黨」前黨魁、前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上週辭去黨主席一職。分析家稱此為戰略性之舉，目的在於保護「為泰黨」免遭遇潛在法律挑戰。39歲的貝東塔是塔克辛的女兒，今年8月被泰國憲法法院以在泰柬邊境爭議期間違反道德標準為由，解除總理職務。

