川普開先例讓國安上談判桌 紐時：放寬科技管制對中重大讓步

川普與習近平在南韓會面。（美聯社）

在美國總統川普與中國國家主席習近平於南韓會面後達成的協議中，北京雖同意暫緩稀土出口管制1年，但美國亦史無前例的在國安相關的科技管制上讓步。根據《紐約時報》報導，北京在川習會上顯然取得重大突破，成功將國安為主的出口管制端上貿易談判桌，並迫使美國讓步。

報導指出，在美中達成的協議中，川普同意降低其部份加徵的關稅，並暫停中國船隻的新港務費用。中國則承諾暫停實施其10月公佈的稀土管制措施，重新採購美國大豆，同時承諾嚴格管制芬太尼前驅化合物的出口。

但是美國一項政策的逆轉因首開先河而更加引人關注，那就是川普政府同意暫停實施旨在擴大中企取得先進技術的新規1年。

這項4週前公佈的規範，擴大貿易黑名單「實體清單」的覆蓋範圍，將該清單上中企持股逾50%的子公司與關聯企業也依國安疑慮為由，納入該清單。根據資料平台Wirescreen，該新規將使列入實體清單上的1300家中國相關實體一口氣激增超過20000家。

報導說，美國前政府官員與分析師認為，此舉似乎是美國在貿易談判中，首度對國安有關的科技管控做出讓步。他們說，這是中國的一次重大突破，中國長期來一直希望就相關的出口管制與美國進行談判。

曾任小布希總統政府出口管制官員的帕迪拉（Christopher Padilla）說，這是美國政策的重大改變。他表示，在與歷屆美國政府談判時，中國不斷要求放寬技術出口管制措施。

他說，「我們當時的統一口徑，第一條就是『這是國家安全議題，我們不會在貿易談判中討論國安問題』」。他補充，「出口管制現在成了美中關係中可以拿來交易的籌碼，這拋棄了數十年來的慣例」。

諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）負責人、前共和黨參議員費特利（Brett Fetterly）也指出，北京在此峰會成功實現了將國安為主的出口管制，與更廣泛貿易議題綁在一起談判的長期目標。他說，「科技競爭現在定義了美中關係，在這一點上，習近平贏得美國的重大讓步」。

不過一些分析人士認為，鑑於中國主導稀土等關鍵礦產，川普政府別無選擇，只能暫緩技術出口新規的實施。

