為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普開先例讓國安上談判桌 紐時：放寬科技管制對中重大讓步

    2025/10/31 16:48 編譯魏國金／台北報導
    川普與習近平在南韓會面。（美聯社）

    川普與習近平在南韓會面。（美聯社）

    在美國總統川普與中國國家主席習近平於南韓會面後達成的協議中，北京雖同意暫緩稀土出口管制1年，但美國亦史無前例的在國安相關的科技管制上讓步。根據《紐約時報》報導，北京在川習會上顯然取得重大突破，成功將國安為主的出口管制端上貿易談判桌，並迫使美國讓步。

    報導指出，在美中達成的協議中，川普同意降低其部份加徵的關稅，並暫停中國船隻的新港務費用。中國則承諾暫停實施其10月公佈的稀土管制措施，重新採購美國大豆，同時承諾嚴格管制芬太尼前驅化合物的出口。

    但是美國一項政策的逆轉因首開先河而更加引人關注，那就是川普政府同意暫停實施旨在擴大中企取得先進技術的新規1年。

    這項4週前公佈的規範，擴大貿易黑名單「實體清單」的覆蓋範圍，將該清單上中企持股逾50%的子公司與關聯企業也依國安疑慮為由，納入該清單。根據資料平台Wirescreen，該新規將使列入實體清單上的1300家中國相關實體一口氣激增超過20000家。

    報導說，美國前政府官員與分析師認為，此舉似乎是美國在貿易談判中，首度對國安有關的科技管控做出讓步。他們說，這是中國的一次重大突破，中國長期來一直希望就相關的出口管制與美國進行談判。

    曾任小布希總統政府出口管制官員的帕迪拉（Christopher Padilla）說，這是美國政策的重大改變。他表示，在與歷屆美國政府談判時，中國不斷要求放寬技術出口管制措施。

    他說，「我們當時的統一口徑，第一條就是『這是國家安全議題，我們不會在貿易談判中討論國安問題』」。他補充，「出口管制現在成了美中關係中可以拿來交易的籌碼，這拋棄了數十年來的慣例」。

    諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）負責人、前共和黨參議員費特利（Brett Fetterly）也指出，北京在此峰會成功實現了將國安為主的出口管制，與更廣泛貿易議題綁在一起談判的長期目標。他說，「科技競爭現在定義了美中關係，在這一點上，習近平贏得美國的重大讓步」。

    不過一些分析人士認為，鑑於中國主導稀土等關鍵礦產，川普政府別無選擇，只能暫緩技術出口新規的實施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播