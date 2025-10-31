為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    討伐哥吉拉？ 日防相小泉面對熊害派出自衛隊層級掀話題

    2025/10/31 17:22 即時新聞／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎派出的熊害對策聯絡官軍階引起網路熱議。（圖擷取自@shinjirokoiz社群平台「X」）

    日本秋田縣知事鈴木健太26日在IG發文，懇請防衛省派出自衛隊支援，並在28日拜訪防衛大臣小泉進次郎，而小泉進次郎隨即在X回復收到緊急請求，並派遣「聯絡員」前往秋田縣，只是照片上的聯絡員被眼尖網友發現所配戴的是「2顆星星」為「陸將補」，也就是少將，網友笑稱這層級可能要動員6000至9000人，是要討伐哥吉拉嗎？

    乗りものニュース》報導，陸上自衛隊的作戰編制以「師團」為單位，由普通科、特裝科、裝甲科等複數戰鬥部隊以及後方支援部隊組成，是陸上自衛隊平和時期最大的編制單位。

    第9師團負責東北3縣（秋田、青森、岩手）防衛，隸屬兵力約6000至9000人，若由第9師團的陸將補擔任連絡官，是不是代表預計動員6000至9000人，紛紛疑惑「這是打算要動員多少人？」、「難道是要打哥吉拉？」、「更像是指揮官而不是聯絡官」。

    有網友稱讚小泉的反應速度，「他行動迅速，接到請求後當天下午就派出了聯絡官，照片中的自衛隊軍官看起來是位高級軍官。說實話，小泉自從擔任防衛大臣以來一直都很冷靜」。

    有網友認為，小泉進次郎擔任防衛大臣以來表現都很冷靜。（圖擷取自@shinjirokoiz社群平台「X」）

