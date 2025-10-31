范斯挺川普恢復核試「保障美國家安全」 專家警告：有利中國

川普（左）宣布美國將恢復核武測試，但專家認為這將引起連鎖反應，對中國尤其有利。圖為川普和中國領導人習近平（右）30日在南韓會晤。（路透）

美國總統川普30日宣布將立即恢復核武測試，外界批判聲浪大。對此，副總統范斯替川普說話，稱恢復核試對保障美國國家安全至關重要，能夠確保美軍核武庫存正常運作。

《新聞週刊》（Newsweek）30日報導，范斯指出，美國擁有龐大的核武庫，中國和俄羅斯也擁有龐大核武庫，有時候必須進行測試以確保核武能夠正常運作。他也提到，美軍知道現有核武確實有效，但必須長期堅持下去，川普只是想確保做到這一點。

不過，亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員凱利（Mark Kelly）在社群平台X警告，美國重啟核試很可能引發國際軍備競賽，而這只會讓中國等其他國家受益，「如果我們恢復武器測試（我們沒有理由這樣做），中國很可能會啟動測試計畫，這只會幫助他們推進技術發展，並引發軍備競賽。總統先生，請閱讀您的簡報資料」。

「國際廢除核武運動」（ICAN）負責人巴克（Melissa Parke）在X平台發文稱：「儘管川普總統的意圖尚不明確，但在當前危險時期，社群媒體上美國將恢復核試的威脅無疑是毫無必要的升級。」

武器管制協會（Arms Control Association）執行長金波（Daryl G. Kimball）在一篇部落格文章中寫道：「川普消息不靈通，脫離實際。美國沒有任何技術、軍事或政治理由恢復自1992年以來的首次核試，且在內華達州的前核試場恢復地下核試至少需要36個月準備。」

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）核子問題計畫主任兼資深研究員威廉斯（Heather Williams）也在一份報告中指出：「如果一個國家恢復核試，其他國家很可能會仿效。在這種情況下，中國將在武器設計和彈頭訊息方面獲益最多，從而進一步增強其核力量。」

