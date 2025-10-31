高市早苗「川高會」 鐵人日程大曝光

高市早苗28日日美領袖會談當天的行程，高市從早上出門到傍晚回到住處，密密麻麻一整串，幾乎是以秒為單位。（法新社）

日本首相高市早苗早苗上任後，把1天當做10天在用，日本政評家江崎道朗公布高市早苗28日日美領袖會談當天的行程，高市從早上出門到傍晚回到住處，密密麻麻一整串，幾乎是以秒為單位。「日版鐵娘子」以鐵人般的體力締造日本歷史上的一日。

江崎30日在日本網路頻道「Nippon Journal」，解說高市早苗上任後首次日美領袖會談的成果，以及幕後的辛酸，他先以手板秀出高市早苗從10月4日當選自民黨總裁之後到28日完成與美國總統川普的會談，不到一個月內所經歷的大事。

包括4日當選總裁、10日公明黨宣布退出執政聯盟、15日與日本維新會代表吉村洋文會談、20日與維新會簽署聯合政府協議。

高市早苗在21日正式成為新首相、23日與北韓綁架受害者家屬、25日與川普進行首次電話會談、26日出席東協領袖峰會、27日川普訪日、28日舉行日美峰會。

江崎表示，高市早苗在21日成為新首相到28日會談，中間僅有6天的準備時間，而且她還要準備組閣名單，並向各閣員提出政策指示，還要向國會進行上任後首次施政方針演說。其中高市早苗的幕僚團隊、日美相關外交人員還有美國駐日大使葛拉斯一定被操得不成人形。

江崎還透露，23日高市早苗會見綁架受害者家屬時，他發現高市早苗至少瘦了5、6公斤，衣服變得非常寬鬆，他可以想像高市早苗在這段期間承受的巨大壓力與工作量。但她在公開場合完全沒有露出疲態，而且總是笑臉迎人。

最吃力的是28日與川普會談的當天，江崎再以手板列出高市早苗當天的行程。

10月28日 高市早苗首相行程

7時50分 離開東京都赤坂的眾議員宿舍。

7時53分 抵達首相官邸。

8時00分 召開內閣會議。

8時31分 前往東京元赤坂的迎賓館。

9時34分 迎接美國總統川普，合影留念。

9時37分 接受儀仗隊的榮譽禮、檢閱儀仗。

9時53分 與川普總統舉行袖會談。

10時43分 簽署儀式。

10時56分 工作午餐會。

11時45分 陪同川普總統會見北韓綁架受害者家屬。

13時10分 前往東京元赤坂的赤坂御苑，出席秋季園遊會。

14時05分 回到首相官邸。

14時46分 前往東京六本木的美軍「赤坂新聞中心」。

15時47分 與川普總統一同搭乘「陸戰隊一號」前往美軍橫須賀基地視察「喬治華盛頓號」。

16時19分 與川普總統共同向美軍士兵致意。

16時38分 造訪海上自衛隊橫須賀地方總監部。

17時15分 搭乘陸上自衛隊直升機返回首相官邸屋頂直升機停機坪。

17時56分 接受新聞媒體採訪。

18時50分 回到東京都赤坂的眾議員宿舍。

江崎表示，原本在會見綁架受害家屬的行程，美方安排國務卿魯比歐出面，但高市早苗爭取川普親自會見。他表示，日本並不是要依賴美國救回被北韓綁架的人質，而是預想川普此行可能有機會與北韓領袖人金正恩會面，所以讓川普在事前先見過家屬，牽制川普不要為了和金正恩見面而出賣受害者家屬。

川高會當天中午還有一個意外的行程，就是天皇每年例行舉辦的秋季園遊會，這是首相不能缺席的重要行程，也因為這場園遊會讓日美的午餐工作會必須提早在11點左右舉行。

高市早苗參加秋季園遊會時換上了禮服，在會中與多國使節合照，神色自若相當優雅，但其實她在離開園遊會後，從官邸前往六本木的美軍基地與川普會合，僅剩41分鐘，扣除交通時間，她只有剩下不到半小時從禮服換成褲裝。

高市早苗這一整天的行程讓網友驚呼簡直是「鬼的行程」，也有網友說高市早苗是不是有分身，為何還能一整天保持笑容，還能很有活力地蹦蹦跳，也有很多網友擔心她操勞過度，希望她注意健康。

日本政評家江崎道朗以手板公布高市早苗28日「川高會」的全日行程。（取自Nippon Journal畫面）

日本政評家江崎道朗。（取自Nippon Journal畫面）

