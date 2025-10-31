為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國官媒報導「寫錯習近平」名字！編輯最慘下場曝光

    2025/10/31 16:16 即時新聞／綜合報導
    福建廈門《海西晨報》在2013年6月時，一篇頭版報導將習近平寫成「習進平」，因此有2名編輯遭到停職。（取自網路）

    福建廈門《海西晨報》在2013年6月時，一篇頭版報導將習近平寫成「習進平」，因此有2名編輯遭到停職。（取自網路）

    美國總統川普與中國領導人習近平昨日在南韓釜山會面，沒想到，中國官媒《人民日報》卻在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。據查，過去曾有中國媒體將習的名字寫成「習進平」，最後有兩人被停職；另外一家媒體也是誤寫成「習進平」，最後回收13萬份報紙。

    昨日《人民日報》對川習會的一篇報導，不慎在導言中寫著「國家主席習近乎在釜山......」，而報導下方就掛著「責任編輯 馬宇杭」，讓不少網友擔憂這名編輯的前途。

    據查，廣西《南寧晚報》2011年7月3日在頭版將習近平的「近」錯印成「進」，結果必須回收13萬份報紙，不知道是否有員工因此受到懲處，但當時網路上出現的相關圖片、文字全部被刪除；福建廈門《海西晨報》則是在2013年6月時，一篇頭版報導也將習近平寫成「習進平」，因此有兩名編輯遭到停職。

    當時，《海西晨報》還在微博發文，表示在印刷過程就發現錯誤，並撤回重印，只是部分報紙已經送上車，希望買到印刷錯誤報紙的網友將文章下架，他們才會降低對失職人員的處分。

    中國官媒《人民日報》在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。（取自X）

    中國官媒《人民日報》在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。（取自X）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播