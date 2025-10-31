中國官媒報導「寫錯習近平」名字！編輯最慘下場曝光

福建廈門《海西晨報》在2013年6月時，一篇頭版報導將習近平寫成「習進平」，因此有2名編輯遭到停職。（取自網路）

美國總統川普與中國領導人習近平昨日在南韓釜山會面，沒想到，中國官媒《人民日報》卻在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。據查，過去曾有中國媒體將習的名字寫成「習進平」，最後有兩人被停職；另外一家媒體也是誤寫成「習進平」，最後回收13萬份報紙。

昨日《人民日報》對川習會的一篇報導，不慎在導言中寫著「國家主席習近乎在釜山......」，而報導下方就掛著「責任編輯 馬宇杭」，讓不少網友擔憂這名編輯的前途。

據查，廣西《南寧晚報》2011年7月3日在頭版將習近平的「近」錯印成「進」，結果必須回收13萬份報紙，不知道是否有員工因此受到懲處，但當時網路上出現的相關圖片、文字全部被刪除；福建廈門《海西晨報》則是在2013年6月時，一篇頭版報導也將習近平寫成「習進平」，因此有兩名編輯遭到停職。

當時，《海西晨報》還在微博發文，表示在印刷過程就發現錯誤，並撤回重印，只是部分報紙已經送上車，希望買到印刷錯誤報紙的網友將文章下架，他們才會降低對失職人員的處分。

中國官媒《人民日報》在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。（取自X）

