    首頁 > 國際

    美政府停擺滿月！ 民調：川普和共和黨比民主黨更該負責

    2025/10/31 15:36 編譯孫宇青／綜合報導
    美國政府停擺滿月，導致救濟金停發，空中交通延誤，數十萬聯邦員工被迫休假等情況。（法新社）

    美國政府停擺滿月，導致救濟金停發，空中交通延誤，數十萬聯邦員工被迫休假等情況。（法新社）

    美國政府因預算問題停止運作已達第30天，根據《華盛頓郵報》、《美國廣播公司新聞網》（ABC News）和易普索（Ipsos）聯合民調，超過46％的美國成年人認為，川普和共和黨應對政府停擺負責。

    民調顯示，美國民眾普遍擔憂政府機構停擺，4分之3的成年人表示，他們對政府停擺「非常」或「有些」擔憂。隨著政府停擺時間拉長，如今已有43％的受訪者表示「非常擔憂」，高於停擺開始時的25％。

    在已登記選民中，46％的人認為共和黨應負責，37％則認為民主黨應負起責任，後者比例略有上升。另外，63％的美國人不認可川普對聯邦政府的管理，高於4月的57％和2月的54％。

    自10月1日聯邦資金耗盡且國會未能批准新的撥款以來，美國政府一直處於停擺狀態，共和黨和民主黨議員互相指責對方造成政府長期停擺。

    民主黨議員要求，在同意重新開放政府之前，必須延長「平價醫療法案」（ACA）醫療保險計畫即將到期的補貼。由於補助即將到期，預計在下個月開始的開放註冊期內，ACA醫療保險計畫參保人的保費平均將上漲30％。共和黨人則拒絕就醫療保健問題進行談判​​，直到國會通過新的政府撥款法案。

    與此同時，白宮利用政府停擺大幅擴大總統的支出權力，從國會手中接手數十億美元撥款的權力。專家表示，政府已轉移資源，以確保現役軍人、移民和海關執法局特務及聯邦執法人員的工資不受影響，但此舉可能違反法律和憲法。

    根據國會預算辦公室統計，約有65萬聯邦僱員被迫休假，另有數萬人無薪上班。

