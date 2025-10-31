為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    暗批中國 馬來西亞防長促東協擴大網路空間防務合作

    2025/10/31 14:58 編譯孫宇青／綜合報導
    馬來西亞防長卡立諾丁31日在東協防長年度會議上，呼籲成員國將安全夥伴關係從公海擴展到網路空間，明顯暗批中國。（美聯社）

    馬來西亞防長卡立諾丁31日在東協防長年度會議上，呼籲成員國將安全夥伴關係從公海擴展到網路空間，明顯暗批中國。（美聯社）

    馬來西亞國防部長卡立諾丁（Mohamed Khaled Nordin）31日在東南亞國家協會（ASEAN）國防部長年度會議上，呼籲東協成員國將安全夥伴關係從公海擴展到網路空間，明顯暗批中國。

    《美聯社》報導，卡立諾丁在會議開幕致辭中警告，區域和平正面臨來自傳統和新興威脅日益增長的壓力，其中包括南海爭議地區緊張局勢的加劇，以及網路攻擊的蔓延，這些攻擊可能「擾亂社會秩序、顛覆政府並破壞關鍵基礎設施」。

    他表示：「如今的威脅超越國界和維度，我們看到南海面臨的挑戰之際，也必須認識到網路領域同樣面臨風險。那些威脅或許是無形的，但其危險性與我們海域面臨的威脅不相上下。」

    東協國防部長將於11月1日與包括美國、中國、日本、印度、澳洲、南韓和俄羅斯在內的對話夥伴舉行會談，出席者包括美國戰爭（國防）部長赫格塞斯和中國國防部長董軍。

    卡立諾丁和赫格塞斯30日先舉行雙邊會晤，重申美國和馬來西亞對南海海上安全的承諾。

    卡立諾丁在聲明中顯然暗指中國，「在外國海警船保護下進行的諸如水文調查之類的灰色地帶策略，威脅著主權，是一種明顯的挑釁和威脅」。馬來西亞此前曾抗議中國船隻侵入其水域，但通常傾向於透過低調的外交手段。這與鄰國菲律賓形成鮮明對比，菲律賓近年來與中國在海上發生過許多重大衝突。

    聲明補充說，卡立諾丁和赫格塞斯都認為，在南海「尊重主權至關重要」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播