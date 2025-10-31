暗批中國 馬來西亞防長促東協擴大網路空間防務合作

馬來西亞防長卡立諾丁31日在東協防長年度會議上，呼籲成員國將安全夥伴關係從公海擴展到網路空間，明顯暗批中國。（美聯社）

馬來西亞國防部長卡立諾丁（Mohamed Khaled Nordin）31日在東南亞國家協會（ASEAN）國防部長年度會議上，呼籲東協成員國將安全夥伴關係從公海擴展到網路空間，明顯暗批中國。

《美聯社》報導，卡立諾丁在會議開幕致辭中警告，區域和平正面臨來自傳統和新興威脅日益增長的壓力，其中包括南海爭議地區緊張局勢的加劇，以及網路攻擊的蔓延，這些攻擊可能「擾亂社會秩序、顛覆政府並破壞關鍵基礎設施」。

他表示：「如今的威脅超越國界和維度，我們看到南海面臨的挑戰之際，也必須認識到網路領域同樣面臨風險。那些威脅或許是無形的，但其危險性與我們海域面臨的威脅不相上下。」

東協國防部長將於11月1日與包括美國、中國、日本、印度、澳洲、南韓和俄羅斯在內的對話夥伴舉行會談，出席者包括美國戰爭（國防）部長赫格塞斯和中國國防部長董軍。

卡立諾丁和赫格塞斯30日先舉行雙邊會晤，重申美國和馬來西亞對南海海上安全的承諾。

卡立諾丁在聲明中顯然暗指中國，「在外國海警船保護下進行的諸如水文調查之類的灰色地帶策略，威脅著主權，是一種明顯的挑釁和威脅」。馬來西亞此前曾抗議中國船隻侵入其水域，但通常傾向於透過低調的外交手段。這與鄰國菲律賓形成鮮明對比，菲律賓近年來與中國在海上發生過許多重大衝突。

聲明補充說，卡立諾丁和赫格塞斯都認為，在南海「尊重主權至關重要」。

