    國際

    美加州博物館遭偷竊 超過1000件藏品被盜

    2025/10/31 14:19 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國奧克蘭博物館發生竊盜案，超過1000件藏品被偷。（美聯社）

    美國加州警方正在調查1起博物館藏品被盜案。該博物館超過1000件物品被盜，其中包括金屬首飾、美洲原住民籃子以及講述加州歷史的體育獎牌等日常用品。

    根據《美聯社》報導，美國加州奧克蘭（Oakland）博物館館長福格蒂（Lori Fogarty）30日宣布，超過1000件藏品於15日被盜，警方正在調查當中。福格蒂聲稱，將調查公之於眾是因為被盜文物可能會出現在跳蚤市場、古董店或當舖。

    福格蒂表示，被盜物品包括已故藝術家兼金屬工藝師雷斯尼科夫（Florence Resnikoff）的項鍊、1對雕刻海象牙和美洲原住民的籃子。她補充，被盜物品包含20世紀的歷史紀念品，例如競選徽章和體育獎牌等。

    福格蒂表示，偷竊案不僅僅是博物館的損失，也是公眾的損失，博物館希望民眾提供幫助，讓被竊藏品能夠「回家」。

    曾任洛杉磯警察局商業犯罪部門主管的退休警長羅梅羅（John Romero）告訴洛杉磯時報，這些被盜藏品可能已被售出。他預計偵探們正在調查Craigslist和eBay等二手交易平台，以及專門從事歷史或收藏級古董交易的網路。

    羅梅羅說，竊賊只想盡快拿到現金，而不是按評估價格出售，因為他們需要盡快脫手。

