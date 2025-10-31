蘇丹達佛爆發大屠殺！準軍事組織攻陷大城 醫院內傳450人遇害

蘇丹達佛地區爆發人道危機，大批逃離法希爾城戰火的難民湧入塔維拉（Tawila）難民營。援助組織指出，抵達者多為婦孺，許多人身上帶傷。（路透）

在蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）攻陷該國達佛（Darfur）地區大城法希爾（el-Fasher）後，一場大規模屠殺正在上演。根據美聯社報導，逃離的難民描述逃亡道路上屍橫遍野，聯合國官員則警告，RSF攻城後正對平民進行一場可怕的「暴行」，據報已在一家醫院內殺害超過450人。聯合國安理會30日已召開緊急會議。

聯合國人道事務首長佛萊契爾（Tom Fletcher）在會中痛批安理會未能及早行動，他悲痛地說：「我們聽不見尖叫聲，但就在我們坐在此刻，恐怖仍在繼續。婦女與女孩被強暴，人們被肢解、殺害，而兇手卻完全逍遙法外。」

聯合國移民署表示，據報已有超過3.6萬人徒步逃離法希爾。挪威難民理事會的倡議經理伍女士（Mathilde Vu）表示，成功抵達60公里外難民營的人數極少，「這說明了這段旅程的恐怖。」

屍橫遍野、大量男性失蹤

國際援助組織「救助兒童會」（Save the Children）指出，抵達的婦女描述，她們帶著孩子躲在城內的壕溝或廢棄建築中，逃離時卻遭到武裝份子攻擊與搶劫。伍女士說，抵達者絕大多數是婦女或以女性為戶長的家庭，許多兒童與父母失散。「男性就是沒有抵達。他們要不是被殺了，就是在途中失蹤或走失了。」

耶魯大學公衛學院人道主義研究實驗室分析衛星影像後指出，RSF在城外修築了一道土牆，阻止居民逃離，並將其變成了一個「殺戮圍場」（kill box）。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞則指出，據報約460名病患與其家屬，週二在法希爾的沙烏地醫院內遭到殺害。RSF則否認在醫院殺人。

安理會交鋒 阿聯酋被控資助民兵

在安理會上，美國駐聯合國大使希亞（Dorothy Shea）重申華府的立場，即RSF及其同盟民兵，已在蘇丹犯下「種族滅絕」（genocide）罪行。當美國呼籲停止對交戰雙方的「外部支持」時，蘇丹駐聯合國大使穆罕默德（Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed）則當場指控美國的盟友阿拉伯聯合大公國（UAE），正是RSF的背後金主。阿聯酋則否認此一指控。

