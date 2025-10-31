習近平參與APEC峰會 將與日本及加拿大領袖舉行會談

中國領導人習近平今（31）日將在南韓舉行的APEC峰會上與日本及加拿大領袖舉行會談。圖為習近平在峰會上與南韓總統李在明會晤。（路透）

中國領導人習近平今（31）日將在南韓舉行的亞太經合組織（APEC）年度峰會上與日本及加拿大領袖舉行會談，此前他已與美國總統川普達成貿易休戰協議。

根據《路透》報導，預計習近平將與日本新選出的領袖高市早苗進行首次會談。雖然近年來中日關係有所緩和，但高市早苗當選日本首位女首相後，其民族主義觀點和鷹派安全政策可能會使兩國關係緊張。

高市早苗上週就職日本首相後，首批舉措之一是加速軍事建設，抵禦日益強勢的中國對日本島嶼的威脅。日本也是美國海外軍事力量最集中的國家之一。

中國拘留日本公民和其對日本牛肉、海鮮和農產品的進口限制，也可能成為習近平與高市早苗會晤的敏感議題。

加拿大總理卡尼辦公室稱，卡尼將於南韓當地時間下午4時與習近平會晤，旨在重啟與中國的廣泛接觸，此前兩國關係一直處於低迷狀態。

加拿大與其最大貿易夥伴美國陷入激烈的貿易戰，正努力擺脫對美國的依賴並尋求新市場。而中國是加拿大第二大貿易夥伴。

在卡尼的前任杜魯道（Justin Trudeau）領導下，加拿大公民遭到中國政府拘留和處決，加拿大安全部門也認定中國干預了至少2次聯邦選舉。習近平還公開斥責杜魯道，指責他將雙方的談話內容洩漏給媒體。

中國8月宣布對加拿大進口油菜籽徵收初步反傾銷稅。加拿大1年前宣布將對中國進口電動車徵收100%的關稅。本月初雙方高級官員舉行會晤並討論這些問題，但並未透露任何問題即將取得突破的跡象。

