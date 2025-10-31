為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    有人慘了！中國官媒《人民日報》報導川習會 名字寫成「習近乎」

    2025/10/31 11:49 即時新聞／綜合報導
    中國官媒《人民日報》在一篇報導中，不慎將習近平名字寫成習近「乎」。（取自X）

    中國官媒《人民日報》在一篇報導中，不慎將習近平名字寫成習近「乎」。（取自X）

    美國總統川普與中國領導人習近平，昨日在南韓釜山會面，沒想到，中國官媒《人民日報》卻在一篇報導中，不慎將習近平的名字寫成習近「乎」。對此，不少網友表示「有人要慘了！」

    昨日《人民日報》對川習會的一篇報導，不慎在導言中寫著「國家主席習近乎在釜山......」，而報導下方就掛著「責任編輯 馬宇杭」7字。

    網友推測，該則報導撰稿人可能使用一種「將漢字拆解成字根，再根據字根的五種基本筆劃對應鍵盤字母輸入」的「五筆打字」輸入法，而導致錯誤。由於「習近乎」正是網友對習近平各種戲謔稱呼的其中一種，又在川習會如此重要報導中犯下這種失誤，讓不少網友替撰稿人感到擔憂。

    還有網友根據2025年《人民日報》公開招聘工作人員的公告資料，發現這名馬姓編輯是今年剛入職《人民日報》，還是眾多碩士、博士中罕見的本科生（53人僅有4人本科生）。

    其他網友對此也紛紛留言表示：「再見」、「我們懷念他」、「怎麼還有人在用五筆打字」、「我自己也常常打錯」、「準備捲鋪蓋走人吧，鐵飯碗丟了」、「這名用『五筆』打字的撰稿人一激動把手指抬高一個鍵位，把G敲成了T。但這是少證明《人明日報》新聞是活人不是機器在打」。

    還有網友根據2025年《人民日報》公開招聘工作人員的公告資料，發現這名馬姓編輯是今年剛入職《人民日報》，還是眾多碩士、博士中罕見的本科生。（取自X）

    還有網友根據2025年《人民日報》公開招聘工作人員的公告資料，發現這名馬姓編輯是今年剛入職《人民日報》，還是眾多碩士、博士中罕見的本科生。（取自X）

