    國際

    西班牙聖家堂有望成為最高教堂！超越德國烏姆大教堂

    2025/10/31 10:18 編譯謝宜哲／綜合報導
    西班牙巴塞隆納聖家堂再增高。（美聯社）

    西班牙巴塞隆納聖家堂（Sagrada Familia）30日再增高，1台起重機將塔樓的第一部分吊到中殿頂部，有望成為世界最高教堂。

    根據衛報（The Guardian）報導，該教堂在聲明中表示，這座由建築師高第（Antoni Gaudí）設計的傑作如今高達162.91公尺，超越了德國烏姆大教堂（Ulmer Münster）的尖頂高度，後者最高為161.53公尺。

    雖然聖家堂尚未正式宣布最高教堂頭銜，但數據顯示，它現在比烏姆大教堂高出1.38公尺。另外聖家堂還在持續成長，從教堂頂部拔地而起的耶穌基督塔在未來幾個月完工時，將使其達到172公尺。

    聖家堂的第一塊基石於1882年放置，當高第去世時，只有其中1座塔完成。近幾十年來，隨著聖家堂成為重要國際旅遊景點，其工程進度加快。

    世界各地的人們，都被高第融合天主教象徵意義和有機形態的獨特美學所吸引。聖家堂的門票收入，用於資助其建設。去年共有490萬人付費參觀。

    聖家堂精美的外觀和內部裝飾工程將持續數年，教堂官員聲稱，預計將在大約10年後全面竣工。

    值得注意的是，明年是高第逝世100週年。教會計劃舉辦多項活動來紀念聖家堂。

