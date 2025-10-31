為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    白宮萬聖節派對孩童模仿秀 川普趕回美國發糖果

    2025/10/31 09:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動。（美聯社）

    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動。（美聯社）

    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動，數百位盛裝打扮的賓客前來參加。有些賓客裝扮成超級英雄，有些賓客裝扮成恐龍，甚至還有幾位孩子模仿川普及其妻子。

    根據美聯社報導，川普和其妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）30日晚間出現於白宮南草坪，周遭設備播放麥可傑克森（Michael Jackson）的經典歌曲《顫慄》（Thriller）的管弦樂版本。川普身穿藍色西裝，繫著紅色領帶，頭戴一頂寫著「USA」字樣的帽子；梅蘭妮亞則穿著棕色外套，內搭橙色連身裙。

    川普和梅蘭妮亞向排成長隊的家長和孩子們分發了帶有川普徽章的盒子，盒子裡裝著巧克力棒和軟糖。臨時圍牆遮住川普新白宮宴會廳的施工現場，目前東翼已被拆除，但人們仍然可以看到另一側停著1輛推土機。

    參加萬聖節派對的兒童中，有軍人和白宮工作人員的孩子。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）帶著她打扮成南瓜的小兒子參加派對。前川普政府助理凱蒂（Katie Miller）打扮成骷髏。身為白宮副幕僚長的凱蒂丈夫米勒（Stephen Miller），只穿了一套商務西裝。

    共有數百名兒童參加萬聖節派對，他們裝扮成蜘蛛人、美國隊長、公主和小精靈等。有2個男孩穿著西裝，戴著川普的帽子，但沒有模仿川普標誌性的髮型。2個男孩中間有1個女孩穿著一件白色外套，裡面是一件連身裙，像是梅蘭妮亞會穿的服裝。

    值得注意的是，川普舉辦萬聖節慶祝活動的幾個小時前，才結束為期6天的亞洲之行。另外美國政府已停擺30天，但川普仍決定讓傳統活動如期舉行。

    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動。（美聯社）

    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動。（美聯社）

    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動。（歐新社）

    美國總統川普30日晚間在白宮舉辦萬聖節慶祝活動。（歐新社）

