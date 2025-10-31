為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美政府削減難民收容上限至7500人　優先考慮南非白人

    2025/10/31 04:39 中央社

    美國總統川普的政府將下個財政年度的難民收容上限訂在7500人，並優先考慮南非白人，與前任總統拜登設定的12萬5000人上限相比，顯著調降，同時也創下紀錄新低。

    英國廣播公司（BBC）報導，川普政府今天發布的公告中並未說明削減的原因，但稱此舉「從人道考量來看具正當性，或是符合國家利益」。

    川普今年1月簽署行政命令，暫停美國難民安置計畫，並稱這麼做可讓當局優先考量國安及公共安全。

    之前最低的難民收容上限是由第一任川普政府在2020年創下，當時為2021財政年度分配了1萬5000個名額。

    根據登載於「聯邦公報」（Federal Register）網站的最新公告，下個財政年度的7500個名額「主要」將分配給南非白人（Afrikaner）及「其他在各自祖國遭遇非法或不公平歧視的受害者」。

    川普今年5月曾在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）批評南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），宣稱該國白人農民被殺害且遭受「迫害」。面對這類指控，南非政府強烈否認。

    美國接納南非白人的政策，引來難民倡議團體抨擊不公。有人主張，如今美國實際上已對其他在母國遭受迫害或面臨潛在危險的群體關上大門，甚至包括曾在阿富汗及中東幫助過美軍的昔日盟友。

    為難民發聲的全球庇護所（Global Refuge）總裁兼執行長維納拉賈（Krish O'Mara Vignarajah）今天表示，「這項決定不只是降低難民收容上限」，「它也讓我們的道德地位降低了」。

    南非政府尚未對此公告做出回應。（編譯：楊昭彥）1141031

